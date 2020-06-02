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02.06.2020 10:41
Рубрика: В мире

Почему протесты из-за убийства афроамериканца перекинулись на Британию

Текст: Диана Ковалева

"Великобритания не невинна!" - с таким лозунгом вот уже какой день выходят на улицы жители Соединенного Королевства. Они протестуют против полицейского насилия в отношении нацменьшинств и, в частности в отношении чернокожих граждан.

Фото: U.S.Army /Wikimedia.org
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Начиналось все как акт солидарности с демонстрантами в США, вышедшими на протесты после того, как белокожий полицейский при задержании убил афроамериканца. Однако теперь британцы напрямую обвиняют собственные правоохранительные органы в предвзятом отношении к представителям нацменьшинствам, заявляя, что в период карантина полиция слишком уж часто задерживала их и обыскивала.

Еще на прошлой неделе газета The Guardian писала, что в одной только Англии выходцев из так называемых сообществ BAME (чернокожих, азиатов и людей других этнических меньшинств) штрафовали за нарушение карантина на 54 процента чаще, чем их белокожих соотечественников. Большой резонанс вызвала и недавняя новость о том, что сотрудница лондонской полиции задержала чернокожего водителя скорой помощи, который стоял на улице, "просто дышал свежим воздухом и ждал своего друга". "Я принял участие (в протестах, - прим. "РГ"), потому что... у британской полиции своя давняя история применения чрезмерной силы в отношении чернокожих, достаточно взглянуть на убийство Марка Даггана", - рассказал Трей Кэмпбелл-Саймон, представитель сообщества BAME в лейбористской партии.

Напомним, что Дагган, которого подозревали в ношении оружия и членстве в ОПГ, был застрелен полицейскими во время попытки задержания в 2011 году в Лондоне, после чего по крупным британским городам прокатилась волна беспорядков. Протестующие поджигали автомобили, грабили магазины и рестораны, пятеро человек погибли.

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В этот раз вышедшие на акции протеста лондонцы держали в руках таблички с именами других чернокожих граждан, которые погибли после столкновений с британскими правоохранителями. Как сообщил The Guardian источник в полиции, демонстрации проходят в крайне взрывоопасной атмосфере: "Я беспокоюсь о том, как происходящее в США может отразиться на нас. Один инцидент, и все начнется".

Протестанты планируют снова выйти на улицы в ближайшее время. В частности, еще одна масштабная акция ожидается в конце недели в Лондоне.

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