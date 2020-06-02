Почему сотрудники Facebook взбунтовались против Марка Цукерберга

Обостряющиеся в американском обществе межэтнические и политические противоречия как в капле воды отразились на одной из самых высокотехнологичных компаний США. Сотрудники Facebook устроили "виртуальную забастовку" из-за решения главы этой компании Марка Цукерберга не модерировать публикуемые в социальной сети комментарии президента США Дональда Трампа.

Как сообщила газета The Wall Street Journal, сразу несколько сотрудников компании одновременно взяли отгулы и не вышли на работу из удаленного режима (в нем 48-тысячная команда Facebook трудится из-за эпидемии COVID-19). При этом ряд высокопоставленных менеджеров и инженеров соцсети разместили петиции в интернете с критикой президента США, назвавшего массово выступающих по всей Америке демонстрантов "бандитами" и призвавшего к жесткому подавлению беспорядков. По их мнению, противоречивые публикации Трампа в соцсетях лишь разжигают насилие. Особое недовольство при этом высказывается в отношении Цукерберга, всячески уклоняющегося от участия в дискуссии о "деструктивных действиях" Трампа в виртуальном пространстве.

"Я не знаю, что делать, но я знаю, что ничего не делать непозволительно. Я сотрудник Facebook, который полностью не разделяет решение Марка ничего не делать относительно последних постов Трампа, открыто разжигающих насилие. И я не один такой внутри Facebook", - написал дизайн-менеджер этой соцсети Джейсон Стирмэн.

Напомним, что на прошлой неделе глава Белого дома подписал исполнительный указ, касающийся работы онлайн-индустрии США. Документ ослабил юридическую защиту американских IT-компаний, которые необоснованно ограничивают распространяемую в интернете пользователями информацию. Как считает действующий президент США, таким образом "затыкается рот" консервативной части американского общества и его основной электоральной базы. Недавно Twitter впервые пометил как "возможно недостоверные" сообщения самого Трампа.Примечательно, что глава Facebook Марк Цукерберг старательно дистанцировался от углубляющегося и все более политизированного противостояния с Белым домом, упирая при этом на якобы защищаемую им свободу слова.

Цукерберг все-таки придумал, как не остаться в стороне от бушующих в США беспорядков и угодить "и вашим, и нашим"

Впрочем, основатель и руководитель Facebook все-таки придумал, как не остаться в стороне от бушующих по всей территории США беспорядков и угодить "и вашим, и нашим". Так, по распоряжению Цукерберга, его соцсеть выделит 10 миллионов долларов на борьбу с проявлениями расовой дискриминации в Америке. Правда, поможет ли этот ход сбить волну недовольства своим руководителем среди сотрудников Facebook и предотвратить назревающие массовые увольнения, остается под большим вопросом.