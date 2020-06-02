Согласно проекту Общенационального плана действий, поддержка нефтегазовой отрасли будет оказана без привлечения бюджетных средств, за счет налоговых льгот, а также создания механизмов, гарантирующих загруженность предприятий работой.

Для создания стимулов модернизации нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) предполагается ввести повышающий коэффициент "1,3" к обратному акцизу на нефтяное сырье для НПЗ, которые возьмут на себя жесткие обязательства по объему вложений в модернизацию и срокам ввода процессов глубокой переработки нефти.

Развитие нефтегазохимии планируется поддержать введением обратного акциза на этан и СУГ в размере, определяемом от объема инвестиций .

Для поддержки нефтесервиса будет создан фонд незаконченных скважин, который позволит сохранить рабочую загрузку и платежеспособность предприятий. Планируется, что российские нефтянники закажут услуги и оборудование для подготовки новых скважин у нефтесервисных компаний в большем объеме, чем это необходимо в 2020-2021 годах. Скважины пробурят без ввода их в эксплуатацию, который будет осуществляться позднее, по мере восстановления спроса и роста добычи нефти.

Цитата

Александр Новак, Глава минэнерго:

"Без мер поддержки падение заказов для нефтесервиса может составить до 30-40%".