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Согласно проекту Общенационального плана действий, поддержка нефтегазовой отрасли будет оказана без привлечения бюджетных средств, за счет налоговых льгот, а также создания механизмов, гарантирующих загруженность предприятий работой.
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Для создания стимулов модернизации нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) предполагается ввести повышающий коэффициент "1,3" к обратному акцизу на нефтяное сырье для НПЗ, которые возьмут на себя жесткие обязательства по объему вложений в модернизацию и срокам ввода процессов глубокой переработки нефти.

Фото: Istock
Нефтесервис поддержат гарантированным сохранением объемов работ

Развитие нефтегазохимии планируется поддержать введением обратного акциза на этан и СУГ в размере, определяемом от объема инвестиций .

Для поддержки нефтесервиса будет создан фонд незаконченных скважин, который позволит сохранить рабочую загрузку и платежеспособность предприятий. Планируется, что российские нефтянники закажут услуги и оборудование для подготовки новых скважин у нефтесервисных компаний в большем объеме, чем это необходимо в 2020-2021 годах. Скважины пробурят без ввода их в эксплуатацию, который будет осуществляться позднее, по мере восстановления спроса и роста добычи нефти.

Цитата

Александр Новак, Глава минэнерго:

"Без мер поддержки падение заказов для нефтесервиса может составить до 30-40%".

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