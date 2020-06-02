Полиция Японии оценила ущерб от "корона-мошенничества"

В Японии полиция оценила масштабы нового вида преступлений - "корона-мошенничества". Ущерб достиг 40,3 миллиона иен (около 400 тысяч долларов).

По данным газеты Nikkei, в 17 из 47 префектур отмечены преступления, так или иначе связанные с коронавирусом. Всего с начала марта по конец мая зафиксировано 45 таких правонарушений, пишет РИА Новости.

Среди них - попытки получить обманом пособия, которые правительство распорядилось выплатить на фоне пандемии. А у пожилых людей выманивают банковские карточки под предлогом помощи в оформлении заявления на получение денег.