Лидеры различных политических партий высказались в поддержку решения Владимира Путина провести общероссийское голосование по поправкам в Конституцию 1 июля.

"Я поддерживаю решение Владимира Путина. Судя по динамике распространения заболевания, к 1 июля эпидемия должна будет окончательно пойти на спад. Тем не менее очень важно обеспечить на участках все необходимые социально-эпидемиологические нормы, должна быть социальная дистанция для членов комиссии и участников голосования, - заявил лидер "Справедливой России" Сергей Миронов. - Всех граждан нужно будет гарантированно обеспечить масками, перчатками, одноразовыми ручками. Уверен, что Центризбирком с организацией справится". Миронов считает, что в целом роль этого голосования "очень важна для поддержки президентского курса на разворот социально-экономической политики нашей страны в сторону интересов большинства граждан, сохранения стабильности".

"Все ждали объявления даты голосования по поправкам в Конституцию, и, думаю, многие пойдут на участки. Люди соскучились по политической жизни. 1 июля, среда, - это оптимальный день, - уверен лидер ЛДПР Владимир Жириновский. - Мы уже видим улучшения в плане эпидемиологической ситуации, постепенно облегчается режим карантина, и впереди еще весь июнь. Кроме того, будет возможность досрочно голосовать, то есть не только 1 июля, а целую неделю до этого. Поэтому такое решение можно только положительно оценить".

"Очень правильно президент выбрал дату. И, конечно, голосование не должно смешиваться, соединяться с другими важными мероприятиями, - считает председатель партии "Родина" Алексей Журавлев. - Граждане должны будут сделать свой выбор, и им необходимо четко понимать, куда они пойдут 1 июля, за что проголосуют и что после этого изменится в правовом плане. За прошедшее время вполне можно было спокойно разобраться, какие конституционные поправки были приняты и вынесены на всенародное голосование. А теперь - взят еще месяц для полного разъяснения гражданам этого процесса".