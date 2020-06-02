Новая система, повышающая эффективность соцпомощи гражданам, или "социальное казначейство", заработает уже в декабре этого года. Именно через нее будут назначаться все меры поддержки населению: федеральные, региональные и муниципальные, а также осуществляться мониторинг занятости населения.

Почти 52 млрд рублей предусмотрено в федеральном бюджете на 2021 год на реализацию нового порядка "прямых выплат" по больничным. Оплачивать листы временной нетрудоспособности и детские пособия, предусмотренные социальным страхованием, ФСС будет без привлечения средств работодателей. Также большинство мер соцподдержки гражданам будут предоставляться автоматически в беззаявительном порядке на основании информации о реквизитах банковских счетов в Единой государственной информационной системе социального обеспечения.

Часть мер соцподдержки уже реализуется. Так, более 380 млрд рублей выделено на выплаты семьям с детьми в этом году, сообщили в минтруде. В их числе единовременные - 10 тысяч руб. на детей 3-16 лет; кратковременные - 5 тысяч руб., которые выплачиваются с апреля по июнь на детей до трех лет; бессрочные - ежемесячное пособие нуждающимся семьям с детьми от 3 до 7 лет. Сегодня сумма пособия составляет 50% от минимального прожиточного минимума, установленного в регионе, и полагается семьям со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума. В 2021 году семьи, в которых с учетом выплаты среднедушевой доход семьи не достигнет регионального ПМ, размер пособия увеличится до 100% от него. На эти цели уже заложено 98,8 млрд рублей на 2021 год.

В 2021 году окончательно утвердят расчет нуждаемости семей в ежемесячной выплате. Полученный на прежнем месте работы доход родителя, который встал на учет в центре занятости, учитываться по-прежнему не будет. Также в 2021-м введут единый подход к определению состава семьи. Разночтения в этом вопросе мешают назначению выплат: подчас считаются доходы всех родственников, прописанных в квартире, даже не проживающих в ней, в результате семья теряет право на получение пособия.

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Антон Котяков, министр труда и соцзащиты:

"Граждане будут получать выплату на ребенка от 3 до 7 лет в размере 50% от регионального прожиточного минимума ежемесячно. К 2021 году мы проанализируем, насколько она достаточна".