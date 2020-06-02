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02.06.2020 16:58
Рубрика: Общество

Новое исследование изменит представление о Вселенной

Текст: Денис Передельский
Фото: Kansas State University Фото: Kansas State University
Фото: Kansas State University

Исследователь Лиор Шамир из Университета штата Канзас (США) на заседании Американского астрономического общества представил данные анализа более чем 200 тысяч спиральных галактик. Работа доказывает, что Вселенная может иметь определенную структуру, а на ранней стадии своего существования она могла вращаться.

Как утверждается на сайте университета, новые данные противоречат популярным предположениям о крупномасштабности и хаотичности Вселенной. Со времен Эдвина Хаббла астрономы считали, что Вселенная расширяется без какого-либо определенного направления. Также считается, что галактики в ней распределены без определенной космологической структуры.

Фото: iStock
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Однако анализ более чем 200 тысяч спиральных галактик вскрыл неожиданные связи между направлениями их вращения. Они предполагают наличие определенной структуры, что не отвечает представлениям о хаотичном существовании Вселенной.

Наблюдения показали, что спиральные галактики, находящиеся в разных частях Вселенной, хоть и разделены пространством и временем, но связаны через направления их вращения. Спиральная галактика является уникальным астрономическим объектом, так как его внешний вид зависит от точки, с которой на него смотрит наблюдатель.

Например, спиральная галактика вращается по часовой стрелке, если смотреть на нее с Земли. Но если наблюдать за ней с противоположной стороны, то окажется, что вращается она против часовой стрелки, и наоборот. Из этого и исходили исследователи.

Они считают, что если Вселенная изотропна и не имеет определенной структуры, как это предсказывают ранее выдвинутые теории, то количество галактик, вращающихся по часовой стрелке, должно быть примерно равным числу галактик, вращающихся против часовой стрелки.

Фото: iStock
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Исследователи впервые использовали огромный массив данных, полученных при помощи новой роботизированной системы панорамного обзора неба. Компьютер помог систематизировать их. Оказалось, что число галактик, вращающихся по и против часовой стрелки, не совпадает.

Разница невелика, она составляет чуть более двух процентов. Но вероятность случайного возникновения такой асимметрии при изучении столь большого числа галактик оказалась ничтожно мала - менее одного из четырех миллиардов.

Моделирование охватило огромное расстояние более чем в четыре миллиарда световых лет. Асимметрия в этом диапазоне не является однородной - она растет по мере удаления галактик от Земли. Это указывает на то, что ранняя Вселенная была более организованной и менее хаотичной, чем сейчас.

"Если у Вселенной есть ось, то это не простая одиночная ось, как у карусели, - говорит Шамир. - Это сложное выравнивание нескольких осей, которые также имеют определенное смещение".

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