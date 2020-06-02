Президент Вучич и 75 сербских гвардейцев примут участие в параде Победы

В параде Победы в Москве 24 июня примут участие 75 сербских гвардейцев, а также президент Сербии Александр Вучич, что станет очередным подтверждением братских отношений между народами двух государств.

"Для посольства Республики Сербии в Российской Федерации и сербской общественности это большая честь, что президент Сербии Александр Вучич получил приглашение и примет участие в военном параде Победы 24 июня, приуроченном к 75-й годовщине окончания Второй мировой войны, - заявил в интервью РИА Новости посол Белграда в Москве Мирослав Лазански. - Мы также очень рады тому, что на Параде будут участвовать 75 солдат и офицеров Гвардейской бригады Войск Сербии".

"Мы в Сербии осознаем и прекрасно знаем, кто сломал хребет вермахту во Второй мировой войне - это была Красная армия. Граждане Сербии никогда не забудут большую помощь и жертвы красноармейцев в освобождении Белграда и северных частей Сербии", - констатировал высокопоставленный дипломат.

Между тем сербский лидер Александр Вучич ранее назвал "особой честью" приглашение на парад Победы в Москве, подчеркивая, что он "с гордостью пронесет флаг Сербии по Красной площади".

Следует отметить, что, по словам посла РФ в Белграде Александра Боцан-Харченко, "Сербия, пожалуй, единственная европейская страна, где мы видим символику Победы на улицах городов".

"Здесь не предали забвению героев, которые ценой невероятных потерь завоевали мир и свободу. Здесь понимают, насколько важно не допустить поругания наших общих ценностей, - указал в интервью газете "Политика" российский дипломат. - Высоко ценим то, что в Сербии берегут традиции антифашизма, решительно противодействуют ревизии истории, с вниманием относятся к памятникам павших за освобождение Югославии во Второй мировой войне".