Профессор назвал снижающие риск развития диабета углеводы

Специалисты медицинского центра Университета Эразма и Гарвардской школы общественного здравоохранения имени Чана пришли к выводу, что употребление цельного зерна связано с более низким риском развития диабета второго типа.

- Считается, что с потреблением углеводов в большом количестве увеличивается риск развития диабета второго типа. Мы сравнили эффект от употребления высококачественных углеводов и низкокачественных углеводов. Последние включают рафинированное зерно, сладкие продукты и картофель, - пояснил руководитель исследовательской группы, доктор медицинских наук Ким Браун.

Специалисты проанализировали данные трех исследований с участием более 200 тысяч человек. За время наблюдений у 12 тысяч из них развился сахарный диабет.

Более низкий риск развития заболевания фиксировался, когда вместо насыщенных жирных кислот, мононенасыщенных жиров, полиненасыщенных жиров, животного и растительного белков люди получали калории из высококачественных медленных углеводов. Такой же эффект был отмечен при замене в рационе быстрых углеводов на насыщенные жиры.