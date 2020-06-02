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02.06.2020 19:29
Рубрика: Общество

Проректор ВШЭ - о вызовах для школьников и студентов в период пандемии

Текст: Мария Агранович
На наших глазах формируется поколение молодежи, которое уже начали называть Covid generation - те, кому пришлось столкнуться с проблемами, вызванными пандемией COVID-19. По мнению проректора Высшей школы экономики Валерии Касамары, спасая человечество от вируса, мы можем просто не заметить тех процессов, которые сейчас происходят в молодежной среде.
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

С какими вызовами столкнулись сейчас школьники, выпускники и студенты? Валерия Касамара выделяет несколько проблем, на которые нужно обратить внимание в первую очередь, чтобы помочь молодежи пережить кризис.

1. Финансовые сложности, невозможность получить достойное образование

Родителям в странах с низким и средним уровнем дохода придется бороться за сохранение финансовых ресурсов, которые в "мирное" время они тратили на образование своих детей. Международная организация труда прогнозирует сокращение рабочего времени на семь процентов в 2020 году, что сравнимо с потерей не менее 195 млн рабочих мест во всем мире. Ожидается, что из-за пандемии 40-60 млн детей окажутся в условиях бедности.

2. Серьезные отложенные риски из-за перерыва в обучении

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Ученые и до пандемии изучали влияние таких перерывов на успеваемость детей. Например, во время двухмесячной забастовки учителей в Нью-Йорке в 1968 году школьники серьезно отстали от своих сверстников в других городах. К таким же выводам ученые пришли, когда изучали успеваемость детей, которые не ходили в школу из-за последствий урагана Катрина в Новом Орлеане. Сегодняшние карантины серьезно отразятся на школьниках из необеспеченных семей, где нет доступа к интернету, необходимых гаджетов, а родители все время проводят на работе.

3. Рухнувшие надежды, разрушенные планы

Многие школьники и выпускники планировали поступить на учебу за границу, кто-то уже получил гранты или стипендии, но не сможет уехать. Для некоторых выпускников вузов заграничная стажировка по обмену от университета была последним шансом поучиться в другой стране без ущерба карьере. Кто-то, планируя gap year (перерыв между учебой и работой), так и не сможет осуществить свои намерения.

4. Ощущение провала и тотального невезения

Дети серьезно готовились к экзаменам или собирались пойти на стажировку в конкретную компанию, а теперь уже не надеются, что удача улыбнется им еще раз. Ведь миллионы взрослых с колоссальным опытом сейчас тоже остались без работы. Исследование, проведенное экспертами ВШЭ показало, что чаще всего нынешние выпускники боятся сделать первый шаг в своей карьере именно из-за страха, что у них недостаточно опыта. И если в битве с вирусом у молодости был приоритет, то на трудовом поле не ясно, кого выберет работодатель.

5. Невозможность соблюсти все ритуалы "перехода"

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
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Последний звонок, вручение аттестатов, романтические стихи, встреча последнего рассвета с одноклассниками - выпускники школ сейчас всего этого лишены. Эти события - ключевые с точки зрения взросления молодого человека. Выпускной вечер, помимо гуляний на рассвете, прощания с одноклассниками, слёз и ленточек, имеет глубокое психологическое значение. Это ритуал "перехода" школьника во взрослую жизнь. Поступление в вуз часто сопряжено с переездом молодых людей в другой город и началом жизни самостоятельно от родителей. В этом смысле выпускной - точка, красивое завершающее событие, помогающее перейти к новому этапу жизни. Многие выпускники 2020 года будут лишены этой "инициации".

6. Снижение уровня доверия

Многие школы и университеты оказались не готовы к дистанционному образованию. Школьникам долго не могли сообщить, когда и как они смогут сдать итоговые экзамены. Некоторые молодые люди переживали, что именно им не повезло оказаться участниками экспериментов, когда никто не знает, как нужно поступить. Сейчас любые ошибки в системе образования могут восприниматься молодежью гораздо более болезненно.

Прямая речь

- Хочется думать, что некоторые проблемы мы преувеличиваем, - говорит Валерия Касамара. - Кризис только ускорил те тенденции, которые назревали раньше: цифровизация и переход работы и учебы в онлайн шел и до этой "мировой паузы", а благодаря ей только ускорил обороты. Те практики, которые сейчас кажутся странными и неудобными, через каких-то пять лет могут стать привычной реальностью. Плюсы для молодежи очевидны - они более гибкие, легко подстраиваются под новые условия, на "ты" с новыми технологиями. Есть надежда, что для поколения digital выпускной вечер в Zoom может стать одним из самых необычных воспоминаний юности. Вузы, школы и работодатели в последующие годы также будут вынуждены подстроиться под новые реалии, что даст им серьезный толчок к развитию. Что касается финансовых трудностей, то те проблемы, с которыми сейчас столкнулась молодежь, не должны остаться без внимания правительства, потому что именно их решение позволит справиться нам не только с кризисом, но и преодолеть его последствия.

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