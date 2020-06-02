"Прожорливые мыши" съели зерно госрезерва Украины

Пропажу почти 3 тысяч вагонов с зерном из государственного резерва Украины на сумму около 30 миллионов долларов в Киеве списали на "прожорливых мышей". По крайней мере, именно так пояснил произошедшее с "закромами Незалежной" ЧП советник министра внутренних дел Украины Михаил Апостол.

"Почти 2,7 тысячи вагонов зерна, которое должно бы находиться на хранении в Госрезерве, "съели мыши". Сумма убытков - более 800 миллионов гривен (более 29,7 миллиона долларов, - прим. "РГ"). Этот недостаток, по словам бывшего руководителя Госрезерва Ярослава Погорелого, обнаружили в ходе аудита", - написал Апостол на своей странице в Facebook.

Он уточнил, что "прожорливые мыши" также добрались и в структуры Госрезерва в Черткове в Тернопольской области. "Здесь они очистили склады зерна, которое бы поместилось в более чем 150 вагонах-зерновозах", - написал чиновник.

Как сообщает РИА Новости, ранее Служба безопасности Украины блокировала коррупционную деятельность руководителя одного из управлений государственного агентства резерва. Проворовавшееся официальное лицо, имя которого не называется, подозревается в организации незаконной деятельности на почти 4 миллиона долларов. По версии следствия, махинатор организовал схему незаконного завладения и продажи имущества госрезерва, в частности продовольственных товаров.