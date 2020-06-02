Путин оценил план правительства по восстановлению экономики

Президент на онлайн-встрече обсудил с премьер-министром Михаилом Мишустиным общенациональный план восстановления экономики после пандемии коронавируса. Его реализация должна начаться с июля.

"Работа проделана очень большая: не только по объему, но и по качеству", - заметил Владимир Путин. Это хорошая база, считает он. "Будем в контакте, будем уточнять сроки окончательного выхода на принятие решений", - решил президент, заметив, что, вероятно, потребуется пара недель, возможно, чуть больше.

Продолжаются совещания по отраслям экономики, завтра на очереди - легкая промышленность, а в ближайшее время - ключевые макроэкономические тенденции и вопросы бюджетного планирования. "С учетом всей этой работы во второй половине июня прошу окончательно определиться с параметрами плана действий", - заявил Путин.

Глава государства призвал продолжить работу с объединениями предпринимателей, и уже с начала июля приступить к активной реализации конкретных шагов.

"Целый ряд принятых решений по поддержке граждан и предприятий был рассчитан на второй квартал, - напомнил президент. - Крайне важно, чтобы работа продолжалась без пауз, а экономика, занятость, доходы граждан во втором полугодии получили серьезную, эффективную поддержку для восстановления".

Стратегическая задача плана - не только стабилизировать ситуацию, но и поддержать граждан, предприятия и бизнес. Еще Путин отметил принципиальную значимость плана действий для структурных изменений в экономике, достижению нового качества роста. "Экстраординарная ситуация, связанная с эпидемией, оказала серьезное влияние на реализацию нацпроектов", - также заметил президент и попросил подготовить предложения по их уточнению. Всю эту работу нужно провести максимально оперативно, заключил он. "Принципиально важно и решить сегодняшние острые проблемы, и обеспечить движение вперед на долгосрочную перспективу", - заявил глава государства.