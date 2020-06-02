Президент утвердил Основы госполитики в области ядерного сдерживания

Президент утвердил Основы государственной политики в области ядерного сдерживания. Глава государства подписал указ, который вступает в силу с сегодняшнего дня, 2 июня.

Документ определяет военные опасности и угрозы, для нейтрализации которых осуществляется ядерное сдерживание, принципы ядерного сдерживания, а также условия перехода РФ к применению ядерного оружия.

Высшим государственным приоритетом названо гарантированное сдерживание потенциального противника от агрессии против РФ или ее союзников.

Госполитика в области ядерного сдерживания носит оборонительный характер, подчеркивается в документе. Применение ядерного оружия рассматривается как крайняя и вынужденная мера. Решение о применении ядерного оружия принимает президент.