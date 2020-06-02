Работающих пенсионеров отпустили на больничный в четвертый раз

Больничный по карантину для тех, кому за 65, продлили в четвертый раз. Остаться дома работающие пенсионеры смогут до 11 июня, если работодатели вовремя подадут сведения о них в Фонд социального страхования. Как пояснила в видеоинтервью "РГ" первый заместитель председателя ФСС Татьяна Лотоцкая, именно работодатели инициируют оформление больничного по карантину для своих сотрудников.

"Людям старшего возраста никуда ходить не нужно. Они могут удаленно связаться с работодателем, который направит в адрес Фонда социального страхования всю необходимую информацию о работнике для расчета и начисления пособия", - сказала она.

Лотоцкая напомнила, что больничный по карантину полагается тем, кто официально трудоустроен и кому на момент оформления листка трудоспособности исполнилось 65 лет. При этом работник не должен находиться в оплачиваемом отпуске или работать. По её словам, внешним совместителям оформят два больничных, если оба работодателя подадут о работнике сведения в Фонд социального страхования.

Рассчитывается больничный по карантину по аналогии с обычным. Сумма зависит от заработной платы за последние два года и общего стажа. Выплата в 100-процентном размере от среднего заработка полагается при стаже работы свыше восьми лет. Деньги перечисляются напрямую за счет средств фонда социального страхования без привлечения средств работодателей в течение 2-3 дней со дня оформления листка нетрудоспособности, но не позднее 7 дней, пояснила Лотоцкая.

Проверить свой электронный больничный граждане могут на сайте фонда в личном кабинете, который автоматически формируется при регистрации на портале Госуслуг.

"Все электронные больничные хранятся в системе фонда централизовано. Не только больничные по карантину", - подчеркнула первый зампред ФСС.

Лотоцкая также напомнила, что в случае болезни вместо больничного по карантину необходимо оформить обычный лист нетрудоспособности. "На размер выплаты это не повлияет, но человек будет находиться под наблюдением врачей", - подытожила она.