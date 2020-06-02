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02.06.2020 23:36
Рубрика: Общество

РАН предлагает ограничить список организаций, присуждающих ученые степени

Текст: Юрий Медведев
С такой инициативой на первом после долгого перерыва заседании президиума РАН выступил председатель Координационного совета профессоров РАН Александр Лутовинов. "Впервые такое право в виде "эксперимента" было дано ведущим российским вузам, а затем, без какого-либо анализа результатов и последствий этого эксперимента для научной жизни страны, передается значительному количеству других организаций", - отметил он.
Фото: pixabay.com
В РАН отреагировали на приближение к Земле астероида 2002 NN4

Напомним, что первоначально право присуждать ученые степени доктора и кандидата наук получили только МГУ и Санкт-Петербургский госуниверситет. Затем этот список стал расширяться и сегодня это уже 25 вузов и четыре научные организации.

Глава РАН Александр Сергеев напомнил, что обеспокоенность этим вопросом ученые выражали еще в прошлом году, тогда же было написано обращение в Минобрнауки РФ с предложением вынести этот вопрос на рассмотрение правительства РФ. Но мнение РАН услышано не было.

Сейчас президиум РАН предложил ввести мораторий на три года и не расширять список, не предоставлять новым организациям права самостоятельно присуждать ученые степени. За это время РАН совместно с Минобрнауки РФ должны провести всестороннюю экспертизу результатов деятельности уже созданных самостоятельных диссертационных советов и выработать единые критерии их работы.

Общество Наука Наука и образование РАН

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