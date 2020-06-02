Месяцы режима самоизоляции в регионах заставили бизнес приспосабливаться к новым условиям. Однако теперь, когда стала вырисовываться перспектива открытия кафе, фитнес-центров, магазинов одежды, обуви, мебели и прочих непродовольственных товаров, - ему предстоят новые испытания. Требования Роспотребнадзора к санитарным нормам, а также графику работы неизбежно влекут рост затрат. Порой выходит дешевле не работать.

Руководство фитнес-студий опасается, что в новых условиях они будут работать в убыток. Фото: Михаил Терещенко/ ТАСС

Шаг за шагом

Власти заявляют о том, что рады бы разрешить работать всем малым предпринимателям - ведь именно этот сектор пострадал от кризиса, как никакой другой. Однако, как отметил курский губернатор Роман Старовойт на встрече с представителями бизнеса, это не имеет смысла.

- Если такое случится сегодня, то завтра же санитарный врач вынесет представление, и мы будем вынуждены сделать шаг назад, - предостерег от поспешных решений губернатор.

Тем не менее чиновники, медики и бизнес-эксперты прорабатывают варианты поэтапного открытия фитнес-залов, гостиниц, парков, кафе и ресторанов, торговых центров и непродовольственных магазинов.

Для белгородского бизнеса режим самоизоляции, в сравнении с другими регионами, был не так уж и строг. Здесь практически не прекращали работу магазины строительных материалов, открытые ярмарки, очень быстро открылись магазины одежды, обуви, мебели и прочих непродовольственных товаров, которые имеют отдельный вход в здание, а теперь стали работать и торговые центры. Однако парки остаются закрытыми, кафе работают исключительно навынос, фитнес-клубы ведут онлайн-занятия. Главный санитарный врач по Белгородской области Елена Оглезнева отмечает, что показатели заболеваемости в регионе сейчас отражают так называемую "стадию плато", но это не повод открывать те же парки.

- Все должны понимать, что так, как раньше, работать никто не будет, - подчеркивает Елена Оглезнева.

Об этом свидетельствуют и требования Роспотребнадзора. Бактерицидные лампы, санитайзеры, ограничение числа посетителей - актуальные требования для всех сфер бизнеса. Это как раз и пугает предпринимателей - на все нужны дополнительные средства, а их сейчас очень мало. Кроме того, представители бизнес-сообщества требуют решить и другие проблемы - с арендными ставками, недобросовестной конкуренцией и с деловой атмосферой в регионах в целом. Но получится ли?

В зале - микрогруппы

Представителей белгородской фитнес-индустрии объединила общая тревога за будущее. Новые требования, которые уже разработали в минспорта, ставят крест на прежних объемах выручки. Число людей в зале теперь ограничено, и в большинстве клубов посетить групповую тренировку вместо 20 человек теперь смогут лишь пятеро.

Елена Оглезнева добавляет, что теперь в таких заведениях строго проверят систему вентиляции, а это значит, что организованные в полуподвальных помещениях "тренажерки" и його-залы могут закрыться. Помимо этого, много вопросов к спортинвентарю - скорее всего, коврики, кирпичики, скакалки, фитнес-ленты посетителям придется приносить с собой. И конечно, вырастет плата за занятия - спорт станет удовольствием не из дешевых. Предприниматели уже говорят о дилемме: или кооперироваться, искать залы подешевле, работая исключительно определенные часы, или попросту закрываться, навсегда оставшись онлайн. На микрогруппах ведь много не заработаешь - может и на аренду не хватить.

И все же многие ждут разрешения выйти на работу.

- Мы готовы исполнить любые рекомендации Роспотребнадзора по профилактике распространения вируса, - отмечает руководитель курского фитнес-клуба Константин Татаринов.

У Константина два клуба. Вопрос с арендой до конца не решен, но, по его словам, важно даже не это.

Представители бизнес-сообщества требуют решить проблемы с арендными ставками, недобросовестной конкуренцией и с деловой атмосферой в целом

- Люди просто сидят дома, - говорит он о сотрудниках. - Это невыносимо. В некоторых регионах фитнес-индустрия уже заработала. Пусть и у нас этот момент тоже наступит.

Роман Старовойт отмечает, что Роспотребнадзор поставил фитнес-индустрию в третью очередь для открытия. Пока время для нее не наступило, можно подготовиться к новому этапу работы.

Место под солнцем

Предприятия общепита тоже должны открыться с учетом новых требований Роспотребнадзора, а они предполагают свободное размещение столиков на открытых террасах, верандах и на улице. И тут для предпринимателей снова возникает барьер.

- Стоимость аренды земельных участков возросла в 21 раз, - заметил на встрече с чиновниками владелец сети бургерных в Курске Александр Никулин. - Получается, для того чтобы открыть летнюю площадку, мы должны будем платить порядка ста тысяч рублей в месяц. Но мы работаем сейчас только навынос и на доставку, выручка позволяет нам только сохранить коллектив. Мы ничего не зарабатываем, и возможности во что-то инвестировать и вкладывать нет никакой. С такой стоимостью аренды мы открыть летнюю площадку не сможем.

Мэр Курска Виктор Карамышев подтвердил, что ставки было выросли, но это решение уже отменено.

- Раньше ставка была крайне низкой - три рубля за квадратный метр. Но и увеличение в 21 раз - это чересчур, - согласился Карамышев. - Поэтому теперь в Центральном округе Курска она составляет 15 рублей за метр (было 64), Железнодорожном - семь, в Сеймском - пять.

Александр Никулин, отметив, что такое снижение, конечно, поддержит бизнес, указал, что в требованиях Роспотребнадзора пока не увидел регламента работы фудкортов. Курские чиновники пообещали задать вопрос представителям федерального ведомства.

Цена качества

И предприниматели, и чиновники, обсуждая выход из режима самоизоляции и возвращение к работе, пришли к неожиданному выводу: этот кризис, как никакой другой, обострил проблемы бизнеса, на которые раньше если и обращали внимание, то недостаточно. Так, председатель консорциума легкой промышленности Курской области Владимир Шалагинов отмечает, что теперь, как никогда, важно учитывать качество товара, которое поступает в торговые точки.

- Есть так называемые магазины низких цен, где продукция продается без сертификатов, этикеток на русском языке и по демпинговым ценам, - пояснил Владимир Шалагинов. - С таким подходом мы не можем с ними конкурировать, и это вопрос даже не регионального уровня, а федерального. В этих магазинах продается китайская продукция или еще какая-то, и, откуда она привезена, непонятно. Это недобросовестная конкуренция, но представители контролирующих органов в ответ на наши обращения лишь разводят руками: проверки бизнеса сейчас приостановлены.

Замглавы региона Вячеслав Берзин отметил, что проверять контролирующие органы все же могут, а председатель профильного комитета Михаил Аксенов добавил, что сотрудники Роспотребнадзора до пандемии работали с подобными точками вплоть до изъятия товара.

Однако, так или иначе, пандемия показала, что полностью перейти в онлайн торговля не сможет. Даже мебельные салоны, которые выставляют минимум образцов в зале, без офлайна не обойдутся.

- За то время, что нам было запрещено работать, позвонило множество клиентов, - рассказывает Оксана, сотрудница одного из белгородских салонов мебели. - Я сбрасывала им ссылки на сайты фабрик, с которыми мы сотрудничаем, рассказывала, какая у них мебель, советовала и помогала определиться. Даже думала сначала, что, если так работать, можно на аренду не тратиться - консультировать и помогать с доставкой. Но продажи почти не шли. И мы поняли: клиенту надо прийти в зал, посмотреть своими глазами на образцы материалов и увидеть реальный шкаф или диван. А все эти интернет-фишки - лишь подспорье.