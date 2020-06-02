Чем городские парки встречают москвичей после самоизоляции?

Столичные власти сняли ограничение на посещение зеленых зон города, введя особый режим посещения: с 5 утра сюда можно приходить для занятий спортом, с 9 утра до 9 вечера - для прогулок.

На парковке перед главным входом в Парк имени Горького пустынно, стоит только пара машин. За исторической оградой переминаются с ноги на ногу два охранника в униформе, черных масках и перчатках. Никаких напоминаний посетителям о необходимости соблюдать в парке дистанцию, как нет и разметки на асфальте. Как выяснилось, сегодня я тут 215-я посетительница. Как объяснил охранник Владимир Саранчин, вошедших и вышедших считают теперь на каждых воротах.

Если людей окажется много - парк на время закроют. Но "много" здесь пока ремонта и зелени, а не гостей. Перед балюстрадой ремонтируют плитку, а центральную площадь занимают деревянные конструкции. Интересуюсь у рабочих: что строят? "Как в анекдоте про елку, которую муж разбирал в мае, так и мы разбираем зимний каток в июне - раньше сюда просто не пускали". Иду дальше. Вокруг непривычно тихо, не бьют фонтаны. Зато вдруг залился трелью соловей, по аллее важно, по-хозяйски, расхаживают утка с селезнем. Все павильоны и даже киоски с пончиками закрыты. Лавки перевязаны лентами, на них во время пандемии пока сидеть нельзя. К слову, закрыт и вендинговый аппарат с кормом для пернатых у Большого пруда.

Возле шикарной клумбы сиреневых тюльпанов фотографируется влюбленная парочка - им явно не до масок с перчатками. Знакомимся. "Все у нас есть с собой, - объясняет Оля Анисимова из Алтуфьево. - Просто в масках запахи не почувствуешь, а мы сюда специально приехали красотой полюбоваться, цветочными ароматами подышать". Под навесом возле "Зеленой школы", где раньше было не протолкнуться от детей и родителей, встречаю молодую маму с дочерью Никой лет четырех. "От канатки возвращаемся. Очень рады открытию парка, но с непривычки устали. Плохо, что посидеть на лавочке нельзя, и любимое вьетнамское кафе закрыто, думала, хоть на вынос торгуют, - сетует женщина. - Придется обедать ехать домой, на Серпуховку".

В парке "Сокольники" первое, что встречаешь на входе - большой плакат с просьбой соблюдать дистанцию в полтора метра и гулять в перчатках и маске. Попасть внутрь теперь можно только через девять входов - самых широких, с десяток калиток - закрыты. В отличие от парка Горького на дорожках размещены многочисленные яркие синие стикеры - напоминания о необходимости соблюдения социальной дистанции. Об этом же напоминают из репродукторов, из которых раньше лилась целый день музыка.

Людей здесь больше, ведь рядом огромные жилые кварталы. "Это праздник для нас, мы открытия парка ждали как манны небесной, - рассказывает пенсионерка с палками для скандинавской ходьбы. - Наш кружок сейчас закрыт, ходим по одному". Все лавочки и беседки, как и в парке Горького, затянуты лентами. Ориентироваться посетителям помогают указатели: "К астрономическому саду", "К Оленьим прудам", "К Маточному саду"... Как рассказали "РГ" в администрации парка, они помогут посетителям разойтись по лучам-аллейкам и избежать толчеи, что очень важно во время карантина.

Закрыты для посетителей пока два парка: "Зарядье" и "Аптекарский огород"

Возвращаясь к выходу, встречаю группу ребят со скейтами. "Наша площадка в парке закрыта, - говорит старшеклассник Игнат Лазорик. - По аллеям на скейтах поедем, хоть уже и вечер, зато дистанцию будем соблюдать".

Как прокомментировали "РГ" в пресс-службе Мосгорпарка, по правилам для занятий спортом выделено время с 5 до 9 утра, а потом парки открыты только для прогулок: "Штрафов за нарушения нет, но администрация вправе принять меры, например, провести беседу или не пустить с велосипедом днем на территорию парка". Что касается развлечений, то открывать их планируют по мере снятия ограничений в городе.