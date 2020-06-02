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Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Свободно, заходите

Чем городские парки встречают москвичей после самоизоляции?
Текст: Ирина Огилько
Российская газета - Столичный выпуск № 118(8172)
Столичные власти сняли ограничение на посещение зеленых зон города, введя особый режим посещения: с 5 утра сюда можно приходить для занятий спортом, с 9 утра до 9 вечера - для прогулок.
После долгого перерыва можно вновь гулять в парках и скверах. Фото: Сергей Михеев После долгого перерыва можно вновь гулять в парках и скверах. Фото: Сергей Михеев
После долгого перерыва можно вновь гулять в парках и скверах. Фото: Сергей Михеев

На парковке перед главным входом в Парк имени Горького пустынно, стоит только пара машин. За исторической оградой переминаются с ноги на ногу два охранника в униформе, черных масках и перчатках. Никаких напоминаний посетителям о необходимости соблюдать в парке дистанцию, как нет и разметки на асфальте. Как выяснилось, сегодня я тут 215-я посетительница. Как объяснил охранник Владимир Саранчин, вошедших и вышедших считают теперь на каждых воротах.

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Если людей окажется много - парк на время закроют. Но "много" здесь пока ремонта и зелени, а не гостей. Перед балюстрадой ремонтируют плитку, а центральную площадь занимают деревянные конструкции. Интересуюсь у рабочих: что строят? "Как в анекдоте про елку, которую муж разбирал в мае, так и мы разбираем зимний каток в июне - раньше сюда просто не пускали". Иду дальше. Вокруг непривычно тихо, не бьют фонтаны. Зато вдруг залился трелью соловей, по аллее важно, по-хозяйски, расхаживают утка с селезнем. Все павильоны и даже киоски с пончиками закрыты. Лавки перевязаны лентами, на них во время пандемии пока сидеть нельзя. К слову, закрыт и вендинговый аппарат с кормом для пернатых у Большого пруда.

Возле шикарной клумбы сиреневых тюльпанов фотографируется влюбленная парочка - им явно не до масок с перчатками. Знакомимся. "Все у нас есть с собой, - объясняет Оля Анисимова из Алтуфьево. - Просто в масках запахи не почувствуешь, а мы сюда специально приехали красотой полюбоваться, цветочными ароматами подышать". Под навесом возле "Зеленой школы", где раньше было не протолкнуться от детей и родителей, встречаю молодую маму с дочерью Никой лет четырех. "От канатки возвращаемся. Очень рады открытию парка, но с непривычки устали. Плохо, что посидеть на лавочке нельзя, и любимое вьетнамское кафе закрыто, думала, хоть на вынос торгуют, - сетует женщина. - Придется обедать ехать домой, на Серпуховку".

В парке "Сокольники" первое, что встречаешь на входе - большой плакат с просьбой соблюдать дистанцию в полтора метра и гулять в перчатках и маске. Попасть внутрь теперь можно только через девять входов - самых широких, с десяток калиток - закрыты. В отличие от парка Горького на дорожках размещены многочисленные яркие синие стикеры - напоминания о необходимости соблюдения социальной дистанции. Об этом же напоминают из репродукторов, из которых раньше лилась целый день музыка.

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Людей здесь больше, ведь рядом огромные жилые кварталы. "Это праздник для нас, мы открытия парка ждали как манны небесной, - рассказывает пенсионерка с палками для скандинавской ходьбы. - Наш кружок сейчас закрыт, ходим по одному". Все лавочки и беседки, как и в парке Горького, затянуты лентами. Ориентироваться посетителям помогают указатели: "К астрономическому саду", "К Оленьим прудам", "К Маточному саду"... Как рассказали "РГ" в администрации парка, они помогут посетителям разойтись по лучам-аллейкам и избежать толчеи, что очень важно во время карантина.

Закрыты для посетителей пока два парка: "Зарядье" и "Аптекарский огород"

Возвращаясь к выходу, встречаю группу ребят со скейтами. "Наша площадка в парке закрыта, - говорит старшеклассник Игнат Лазорик. - По аллеям на скейтах поедем, хоть уже и вечер, зато дистанцию будем соблюдать".

Как прокомментировали "РГ" в пресс-службе Мосгорпарка, по правилам для занятий спортом выделено время с 5 до 9 утра, а потом парки открыты только для прогулок: "Штрафов за нарушения нет, но администрация вправе принять меры, например, провести беседу или не пустить с велосипедом днем на территорию парка". Что касается развлечений, то открывать их планируют по мере снятия ограничений в городе.

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