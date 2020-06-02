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02.06.2020 13:59
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Депутат МГД: В этом сезоне для москвичей будет работать более 600 станций велопроката

Текст: Ангелина Зеленькова

В Москве для всех желающих заработал городской велопрокат. Тарифы остались такими же, как и в прошлом году, а для курьеров и волонтеров он продолжает работать бесплатно.

Фото: Алексей Майшев/ РИА Новости
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Как рассказала агентству городских новостей "Москва" депутат Московской городской думы Мария Киселева, как и в прежние годы можно купить абонемент на сутки, месяц или на весь сезон. По ее словам, можно кататься без оплаты, укладываясь в отведенные интервалы. "Количество бесплатных аренд ничем не ограничено, от одной станции велопроката до другой можно кататься хоть целый день, - говорит она. - Очень большое количество москвичей пользуются прокатными велосипедами".

Прошлый теплый сезон велопроката в Москве, напомним, стал самым длинным в его истории. Москвичи и гости столицы совершили более 5 млн поездок. По словам Киселевой, в этом году будет еще больше пользователей велопрокатом, которые смогут без пробок доехать до нужного места или покататься в парке.

Она напомнила, пока в столице действует пропускной режим, чтобы воспользоваться прокатом, нужно оформить цифровой пропуск. "На старте аренды цифровой пропуск, конечно, никто не спросит, но если патруль остановит велосипедиста и спросит пропуск, а его не будет, то штраф будет обязательно. И еще самый главный момент, прокатными велосипедами нужно пользоваться или в перчатках, или дизенфицировать те части велосипеда, которых мы можем касаться - руль, ручки тормозов и так далее", - объяснила депутат. Регулярную дезинфекцию велосипедов обеспечивает и оператор городского велопроката. Она добавила, что такие меры нужны обязательно для того, чтобы восстановить жизнь после пандемии в нормальном режиме.

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
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По ее словам, в этом сезоне в распоряжении москвичей около 6 тысяч велосипедов и более 600 станций. Велосипеды, отметила Киселева, предложены как обычные, так и электрические. "История велопроката стартовала в Москве в 2013 году. Тогда все началось с 550 велосипедами и было всего лишь 79 станций в городе. А в 2019 году было уже 5,5 тысяч велосипедов, а станций было более 500, 415 тысяч и москвичей, и гостей столицы совершили более 5 млн поездок. Это почти на 17% превысило показатель 2018 года", - сказала депутат. И добавила: в 2020 году планируется открыть 100 новых станций, на тысячу увеличить количество велосипедов.

Напомним, с 1 июня жители Москвы могут выходить на прогулки и заниматься спортом на улице. Пропуск для прогулок и занятий спортом не нужен, а вот медицинская маска обязательна. Если до парка, нужно ехать на машине или на общественном транспорте, пропуск нужен. Оформить его можно для личных целей, но не чаще двух раз в неделю. По-прежнему режим самоизоляции должны соблюдать люди с диагнозом или подозрением на COVID-19, признаками ОРВИ и проживающие с ними граждане.

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