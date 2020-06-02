ФК "Химки" поменяет юридическое лицо и останется в ФНЛ

Министр спорта Московской области Роман Терюшков рассказал, что футбольный клуб "Химки" поменяет юридическое лицо и станет частной структурой. В завершившемся досрочно первенстве Футбольной национальной лиги подмосковная команда стала второй, завоевав право выступить в РПЛ. Впрочем, шансы на это минимальные, поскольку до 1 июня клуб так и не нашел инвестора, готового вложить достаточную для этого сумму.

"Мы договорились, но до конца пока сделку не завершили. Договариваемся с инвесторами, будет новое юридическое лицо - чисто коммерческое, - сказал Терюшков ТАСС. - Соответственно, мы закрываем все долги, я имею в виду июньскую зарплату, и передаем все контракты в новое юрлицо. Оно будет выступать в ФНЛ с задачами выйти в Премьер-лигу, поскольку владелец Сергей Ломакин, если мы с ним договоримся, является амбициозным".

"Химки" также ставят цель выиграть Кубок России.

Что касается помощи со стороны Московской области, то Терюшков считает, что в нынешней ситуации отдавать деньги на футбол было бы некорректно. Поэтому на будущий сезон бюджет клуба не изменится в меньшую сторону.

У Ломакина есть серьезные намерения в следующем сезоне выйти в Премьер-лигу. Безусловно, будут изменения в менеджменте и тренерском штабе. "Менеджмент будет точно выстроен под профессионалов - это не обсуждается", - сказал Терюшков.

Также министр спорта Московской области подчеркнул, что основной задачей нового клуба "Химки" станет воспитание собственных игроков.

"Остается задача, чтобы у нас выступали доморощенные игроки, и мы будем всю систему подготовки спортивного резерва строить под "Химки", которые будут не бюджетным, а коммерческим проектом. "Считаю, что это максимально эффективная схема, когда все дети будут стремиться заиграть в хорошем клубе и понимать горизонты планирования. Приходя в любую подмосковную школу, они будут понимать, что всегда могут попасть в "Химки". У нас была такая идеология, и мы хотим ее реализовать, чтобы клуб жил как коммерческий проект долгие годы", - сказал Терюшков.