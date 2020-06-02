Главный храм Вооруженных сил откроют 22 июня

22 июня в День памяти и скорби в подмосковном парке "Патриот" будут открыты главный храм Вооруженных сил и музейный комплекс "Дорога памяти". Об этом во вторник на селекторном совещании в Минобороны сообщил глава ведомства Сергей Шойгу.

"Главный храм Вооруженных Сил и "Дорога памяти" - это посвящение Великой Победе. Мы хотим, чтобы люди приводили сюда своих детей и внуков, где они могли бы прикоснуться к нашей славной истории, а пройдя по "Дороге памяти", увидеть, какой ценой завоевана мирная жизнь", - заявил министр.

Строительство этого мемориального комплекса, как и планировалось, Минобороны завершило накануне Дня Победы. Однако из-за пандемии коронавируса церемонию его открытия отложили. Будем надеяться, что 22 июня она пройдет торжественно и с участием первых лиц страны.

Нелишне напомнить, что церемония освящения закладного камня в основание будущего храма состоялась осенью прошлого года. В ней участвовали президент РФ Владимир Путин, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и, разумеется, министр обороны Сергей Шойгу. Уже тогда было известно, что храм собираются построить и открыть к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Пандемия внесла свои коррективы в эти планы, но не в саму уникальную стройку. Ведь в "Патриоте" возводили необычный во многих смыслах объект. Достаточно сказать, что форма храма и часовни имеет облик креста. А аллеи и площадки вокруг храма образуют тот же рисунок. Контуры всего комплекса, включая его основные здания и галерею "Дорога памяти", спроектировали в духе традиций зодчих Древней Руси. А византийский стиль построек гармонично соседствует с современными архитектурными решениями и новейшими технологиями.

Многие из них предложил Сергей Шойгу. Он ведь профессиональный строитель и к тому же художник. Так что рекомендации министра обороны оказались весьма к месту. Например, именно Шойгу посоветовал в главном престоле храма на фоне ночного неба на высоте примерно 12 метров от пола изобразить восходящую фигуру Христа. Она хорошо видна прямо от входа в здание благодаря направленному освещению. А на темной мозаичной вогнутой поверхности апсиды, опять же по инициативе министра, изобразили звезды, символизирующие свет небесного и духовного небосклона.

Храм имеет пять куполов и пять престолов. При этом своды и купола украшены витражным ударопрочным остеклением. Центральный престол назвали в честь главного православного праздника - Воскресения Христова. Четыре других посвящены небесным покровителям Вооруженных сил: святому благоверному князю Александру Невскому - покровителю Сухопутных войск, святому пророку Божию Илии - покровителю Воздушно-космических сил и ВДВ, святому апостолу Андрею Первозванному - покровителю ВМФ, святой великомученице Варваре - покровительнице Ракетных войск стратегического назначения.

Высота храма составляет 95 метров. Такую же, к слову, имеет Спасо-Преображенский кафедральный собор в Хабаровске. Храм в "Патриоте" по высоте уступает только Храму Христа Спасителя с его 103 метрами и Исаакиевскому собору (101,5 м). Здание размером 65,4 на 97,9 метра и общей площадью около 11 тысяч кв. м. позволяет одновременно принять до 6 тысяч прихожан. Для сравнения - вместимость Храма Христа Спасителя составляет 10 тысяч человек.

Поскольку храм воинский, его общее пространство напрямую связано с историей Великой Отечественной войны. Главный архитектор проекта Дмитрий Смирнов как-то рассказывал, что при его проектировании Сергей Шойгу попросил, чтобы каждый сантиметр, каждый элемент комплекса был не только уникальным, но и символичным, обязательно что-то значил.

Эту сложнейшую задачу удалось выполнить. Например, центральный позолоченный купол храма имеет диаметр 19,45 метра - то есть "повторяет" год окончания Великой Отечественной. Высота звонницы - 75 метров, в честь нынешней годовщины Победы. На территории комплекса построили галерею памяти длиною 1418 шагов - по количеству дней и ночей войны (высота малых куполов - те же 14 метров 18 сантиметров). В главную стену галереи вмонтировали мозаичное панно, где с помощью технологии микрофотографии разместятся 33 млн снимков фронтовиков размером 1,5 на 1,5 сантиметра. С помощью сенсорных экранов посетители галереи смогут найти фото своего родственника, участвовавшего войне. Подобного в мире больше нет.

Опять же по инициативе Сергея Шойгу ступени и некоторые элементы главного воинского храма России отлили из переплавленного в металл трофейного оружия фашистов. А перед этим Минобороны показало журналистам целые ящики с пистолетами Walther P38, Parabellum P08 и пулеметами MG42, предназначенными на переплавку. В ведомстве тогда пояснили, что изъяли их не из музеев и коллекций, а взяли с армейских складов. Никакой исторической уникальности, да и военной ценности в них точно не было.

И еще об особенностях архитектуры и строительства этого храма. Без преувеличения, его возвели на века. Судите сами. Когда только начали создавать конструкцию фундамента храма, в грунт погрузили 435 буронабивных свай. Прочность 25 из них испытали нагрузкой в 320 тонн. Усадка составила всего 11-13 миллиметров при норме в 36. То есть запас прочности свай в три раза превысила требуемые показатели.

И еще. Храм в парке "Патриот" станет первым в мире сооружением такого типа, главным образом выполненном из металла, в том числе бронзы. А в облицовке его фасада использовали натуральный камень, который покрыли орнаментом. В итоге здание получилось не просто красивым, не только монументальным, но, вместе с тем, изящным и легким. Здесь можно будет не только помолиться, но и приобщиться к истории страны, ее воинства, почтить память защитников Отечества. А еще храм станет местом подготовки полковых священников и сестер милосердия, которые затем станут работать с военными.