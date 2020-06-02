Как аккуратные водители смогут сэкономить на ОСАГО

Закон об индивидуализации ОСАГО подписан президентом РФ на минувшей неделе. Документ позволит страховщикам учитывать при установлении ставок персональные характеристики автомобилистов, влияющие на аварийность. Эксперты разъяснили, что изменится на практике для водителей из Центрального федерального округа.

Сейчас тариф формируется только на основании объективных факторов - региона проживания гражданина и мощности его автомобиля. В результате аккуратные водители платят за полис столько же, сколько злостные нарушители. По новым правилам стоимость можно будет повысить за неоднократное грубое нарушение правил дорожного движения.

Это коснется водителей, которые в течение года неоднократно привлекались к административной ответственности за проезд на красный свет или запрещающий жест регулировщика, превышение скорости более чем на 60 километров в час, выезд на встречную полосу. При определении базового страхового тарифа будет учитываться наличие таких нарушений в течение года до заключения договора ОСАГО, если они зафиксированы не камерами, а также если нарушение не повлияло на коэффициент КБМ (то есть если не было выплаты по страховому случаю).

Также увеличение цены страховки предусмотрено за управление автомобилем в нетрезвом виде. Президент Российского союза автостраховщиков Игорь Юргенс пояснил, что такие отягчающие обстоятельства, как состояние алкогольного опьянения, отказ от медицинского освидетельствования и оставление места ДТП, могут учитываться при заключении договора ОСАГО в течение года по окончании срока наказания.

- Это нововведение позволит более гибко оценивать величину базового тарифа. А значит, у автовладельцев появится дополнительный экономический стимул не нарушать ПДД: ведь для аккуратных водителей полис ОСАГО будет стоить заметно дешевле, - сказал Игорь Юргенс.

Кроме того, закон предусматривает возможность варьировать базовый тариф от иных обстоятельств, существенно влияющих на вероятность наступления страхового случая и потенциальный размер вреда. Банк России составит перечень факторов, которые нельзя использовать при определении стоимости полиса. Все критерии оценки, влияющие на цену ОСАГО, и калькулятор для определения тарифа страховщики должны будут разместить у себя на сайте.

Из-за карантинных мер количество заключенных договоров ОСАГО снизилось незначительно, всего на два процента

Новую систему расчетов почти полтора года обкатывают в пилотном режиме. Расширен тарифный коридор и перечень возрастных градаций, реформирован коэффициент "бонус-малус". Эффект оценили в рамках проекта "ОСАГО - общественная экспертиза". В среднем по стране тарифы за прошлый год снизились примерно на пять процентов. С января по март 2020-го средняя премия по ОСАГО снизилась еще на 1,25 процента по сравнению с аналогичным периодом 2019-го.

В Белгородской области средняя стоимость полиса снизилась на целых 12 процентов - с 4,1 до 3,6 тысячи рублей. При этом страховые выплаты, напротив, увеличились на 4,6 процента - с 64,2 до 67 тысяч. В топ-5 лидеров по уменьшению средней премии по ОСАГО вошли также Брянская и Тамбовская области, где эта сумма составляет около 3,7 тысячи рублей.

Не так заметно опустился за год уровень цен на ОСАГО во Владимирской, Тульской и Воронежской областях (на три, 2,4 и 2,2 процента соответственно). В среднем автомобилисты этих регионов отдают за полис 4,5-4,7 тысячи рублей. Страховые выплаты у владимирцев выросли на восемь процентов (с 70 до 75 тысяч рублей), у туляков - на 9,4 (до 67 тысяч), у воронежцев - почти на десять (с 74 до 82 тысяч).

Кстати, в связи с "антивирусными" ограничениями до 30 сентября 2020 года автолюбители смогут приобретать полисы ОСАГО без диагностической карты. Страхователь обязан будет провести технический осмотр своего транспортного средства и представить диагностическую карту страховщику в течение 30 дней после отмены режима повышенной готовности, отметили в Российском союзе автостраховщиков. Если же не предоставить ее вовсе и получить страховую выплату, можно "нарваться" на взыскание. Разумеется, на тех страхователей, которые не должны предоставлять диагностическую карту по закону (например, владельцев новых авто), данная поправка не распространяется.

Из-за карантинных мер количество заключенных договоров ОСАГО снизилось незначительно - по итогам первых четырех месяцев года всего на два процента. Удержать спад помогла возможность оформить полис в электронном виде.

По словам Юргенса, из-за уменьшения количества заключенных договоров и средней премии снизились и общие сборы по ОСАГО: с 67 до 65,52 миллиарда рублей. У обстановки с коронавирусом обнаружилась и положительная сторона: дорожное движение стало менее интенсивным, соответственно, сократилось количество ДТП и страховых случаев.

При этом ситуация с убыточностью в ОСАГО продолжает оставаться критической, поэтому принятие поправок, позволяющих страховым компаниям устанавливать водителям тариф, зависящий от их реального уровня убыточности, - это своевременная поддержка для автолюбителей, считает Игорь Юргенс:

- В текущей ситуации, когда вся экономика подвергается серьезнейшим шокам, а страховщики ожидают роста стоимости импортных запчастей, мы продолжаем фиксировать снижение средней премии по сравнению с прошлым, достаточно спокойным годом. При этом практически во всех других отраслях экономики наблюдается рост цен. Такая парадоксальная ситуация на страховом рынке - результат конкуренции, которая стала возможна благодаря реформе ОСАГО, направленной на индивидуализацию тарифа, а также ожиданий по дальнейшему реформированию системы.

Тем временем

В Воронеже открылся пункт проката детских автокресел. Он работает с 2 июня по адресу: Воронеж, ул. Холмистая, д. 56. Родители смогут получать оборудование бесплатно под залог в размере примерной стоимости удерживающего устройства. Как пояснили в областном ГИБДД, это послужит гарантией сохранности кресел. Закупить их помог Общественный совет при ГУ МВД России по региону. Кроме того, любой автомобилист может подарить прокату автокресло, из которого выросли его дети.