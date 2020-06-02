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Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Даю вам слово

Как будет проходить в столице фестиваль "Красная площадь"
Текст: Сергей Бабкин
Российская газета - Столичный выпуск № 118(8172)
Впервые с начала весны в Москве состоится массовое мероприятие. И это будет не футбол и не какой-нибудь праздник живота, а книжный фестиваль "Красная площадь". Форум, в котором примут участие более 200 букинистов, издателей и писателей состоится у стен Кремля с 6 по 8 июня. Встречи с читателями, автографы, ярмарка - все это постепенно оживающая столица проведет при беспрецедентных мерах санитарной безопасности.

Фестиваль, организованный Роспечатью и Российским книжным союзом при поддержке министерства культуры и мэрии, уже в шестой раз начнется в первые дни лета. В этом году он календарно совпал с пандемией коронавируса и режимом самоизоляции, который действует в столице до 14 июня. Несмотря на это, столичные власти разрешили провести "Красную площадь" в запланированные сроки.

Фото: iStock
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Как всегда перед Кремлем развернутся книжные шале: со сценой, библиотекой, пространствами под взрослую художественную литературу, нон-фикшн, детские книги. Начнется все 6 июня - в день рождения Пушкина. Его будут отмечать на всех площадках. Чтобы попасть на именины к гению, нужно пройти регистрацию на mos.ru. Предварительная регистрация нужна, чтобы ограничить число гостей и соблюсти социальную дистанцию. Регистрационный QR-код будут проверять у входных рамок. Увы, получить его не смогут дети до 7 лет и взрослые старше 65 - таковы требования Роспотребнадзора. Зато все мероприятия покажут на online.bibliogorod.ru.

Прийти на фестиваль можно пешком, но если поедете на транспорте, то понадобится цифровой пропуск. Вход на Красную площадь - только в перчатках и масках. У рамок поставят тепловизоры. Все площадки фестиваля будут периодически дезинфицировать. Чтобы все это организовать, устроителям пришлось значительно сократить число приглашенных. Из-за этого мы не увидим значительной части региональных издательств. А самое главное - не смогут присутствовать писатели старше 65 лет. Для корифеев придуман онлайн-формат: они смогут пообщаться с аудиторией и по конференц-связи. Например, впервые в таком формате выступит замглавного редактора "РГ", автор целого ряда книг из серии "ЖЗЛ" о советских разведчиках Николай Долгополов. В таком амплуа его знают тысячи читателей от ученых до таксистов. Но на "Красной площади-2020" мы увидим новый бестселлер, изданный "Молодой гвардией" в начале этого года, "Из блокнота Николая Долгополова. От Франсуазы Саган до Абеля".

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Это, можно сказать, энциклопедия эпохи. Мало где сохранилось столько достоверного и сокровенного о выдающихся писателях, артистах, музыкантах, сколько в блокноте Долгополова. Часть этой книги составили воспоминания его отца, советского журналиста, сценариста и писателя Михаила Долгополова. Он лично знал, например, Владимира Маяковского. Будучи военным корреспондентом, своими глазами видел взятие Рейхстага, подписание акта о капитуляции Германии.

"Мне тоже повезло встретиться со многими героями нашего времени, - рассказывает Николай Долгополов. - Например, Франсуаза Саган - чрезвычайно сложная женщина, интервью было практически невозможным. На вопросы отвечала сухо и скупо. Но в какой-то момент в беседу вмешались вина Луары".

Культура Литература Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Книжный фестиваль "Красная площадь"

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