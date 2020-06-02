Как изменились цены на готовый бизнес за время карантина

Какие предприятия продают "с потрохами" в период эпидемии в Воронежской области, изучили по заказу "РГ" аналитики популярного сайта объявлений. Рынок готового бизнеса отреагировал на начавшийся спад в экономике. Сегодня дешевеют прежде всего предприятия, связанные с офлайн-производством, определили в "Авито". При этом риск для инвесторов выглядит более низким в таких отраслях, как сельское хозяйство и строительство.

В апреле - мае 2020 года аналитики сервиса зафиксировали снижение цен на готовый бизнес в России во многих сегментах. Меньше всего упала цена на предприятия общепита - лишь на три процента в сравнении с теми суммами, которые указывались в объявлениях в марте. В среднем по стране такой бизнес можно приобрести за 2,6 миллиона рублей.

К примеру, в Воронеже за 2,49 миллиона продается готовый бизнес доставки пиццы с производственной площадкой в Коминтерновском районе. Штат укомплектован, закупка ингредиентов автоматизирована, освоено несколько каналов для привлечения клиентов (в том числе агрегаторы Delivery Club и "Яндекс.Еда"). Нынешний владелец сообщил, что проект работает больше года, в месяц приносит от ста тысяч рублей чистой прибыли и дает прирост на 10-15 процентов.

"Учитывая, что за время карантина сервисы доставки еды обзавелись дополнительными клиентами и спрос на их услуги не упадет, это может быть выгодным вложением, - подчеркнули аналитики. - По мере снятия ограничений на офлайн-торговлю можно рассматривать и покупку магазинов, которые подпадают под критерии, обозначенные администрацией Воронежской области. Цена на такие предприятия в столице Черноземья упала в апреле на 76 процентов и скоро может подскочить".

Стоимость готового бизнеса в торговле зачастую не превышает одного миллиона рублей

Сейчас стоимость готового бизнеса в торговле зачастую не превышает одного миллиона рублей. Так, за 750 тысяч можно приобрести действующий магазин разливного пива в центре Воронежа с собственным входом, барной стойкой и товарными остатками. Чуть дороже, за 1,2 миллиона, предлагают аптеку в пригородном поселке 1-е отделение совхоза Масловский (Новоусманский район). Конкурентов в округе нет, рядом - многоэтажки и торговый центр.

Сильно потеряли в цене и предприятия строительства. Сегодня их продают в среднем в два раза дешевле, чем в марте. "Поскольку строительные компании получили право вернуться к работе одними из первых, оперировать таким бизнесом можно будет сразу", - добавили в "Авито".

Нередко объявления размещают фирмы-франчайзи. К примеру, за 750 тысяч рублей воронежцам предлагают создать по модели, обкатанной при возведении домов в Подмосковье и Тверской области. "В стоимость будет включено двухмесячное обучение сотрудников, сайт с настроенной рекламой и сформированный актив на шесть миллионов рублей", - сулит реклама. Отдельно потребуется вложить 200 тысяч в открытие, во столько же оценены ежемесячные расходы. При рентабельности в 25 процентов окупаемость наступит на четвертом месяце.

За 75 тысяч рублей в Воронеже можно приобрести франшизу на строительство "норвежских домов", которые делают в Красноярске. В общедоступных базах, однако, не значатся предприниматели, соответствующие описанию на сайте. При покупке франшизы нужно обязательно консультироваться с грамотным юристом.

Спрос на сельхозпредприятия в Воронежской области за последний месяц вырос на 12 процентов.

"Цена на них тоже стала расти - впервые с прошлого года. Это может быть связано с повышенным спросом на местную сельхозпродукцию. Инвестиции в такой бизнес уже не столь рискованны. Дальше все зависит от возможностей покупателя и того, в какое именно производство он готов вложиться", - пояснили эксперты портала.

В среднем за готовый агробизнес в регионе просят 15,9 миллиона. Разброс цен в этой отрасли очень велик. Половина объявлений не переходит порог в три миллиона, но есть и варианты за 200 с лишним. Дороже всего - мегафермы.

Так, за 235 миллионов продается свинокомплекс на 35 гектарах в Бобровском районе мощностью 40 тысяч голов в год, с цехом по переработке мяса. Собственник не скрывает, что некоторым свинарникам нужен ремонт.

За "средние" 15 миллионов предлагают купить ферму поменьше в Лискинском районе - с тремя коровниками и десятью гектарами лугов для выпаса (можно арендовать еще). В комплекс входит жилой дом и три зарыбленных пруда. Наконец, за 4,9 миллиона - по цене хорошей квартиры в Воронеже - вы станете владельцем индюшиного хозяйства на четыре тысячи голов в Аннинском районе с собственными угодьями, мясным цехом и контрактами на поставку 30 тонн продукции в месяц. "Материальной ценности на 18 миллионов. Продаю в связи с занятием совершенно другим бизнесом", - поясняет собственник.

Самые дешевые в этой категории и, если верить заявлениям продавцов, одни из самых прибыльных, - тепличные проекты. Например, за 100-150 тысяч рублей вам дадут шанс разбогатеть на редисе, засадив им около 500 "квадратов". Затраты, как обещают, окупятся через несколько месяцев. "Моя команда соберет и реализует урожай на собственных розничных точках (без посредников), - объясняет автор объявления. - Партнерами могут быть строительные компании, фермеры и частные лица". Срезаете лук на перо спустя месяц после посадки - и тут же выходите на чистую прибыль в 10-15 тысяч рублей. Томаты и огурцы принесут от 222 тысяч, уверяет предприниматель. Удивительно, как при такой экономике рассадой до сих пор не заняли все воронежские пустыри.