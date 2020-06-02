Конституционный суд поставил точку в деле о костромских парковках

Дело о введенных в Костроме "драконовских" штрафах за неправильную парковку стало предметом отдельного разбирательства Конституционного суда РФ. По обращению судей в КС подготовили разъяснения о том, кто имеет право выписывать штрафы за оставленные на газонах и детских площадках автомобили.

Форд на детской площадке

Поводом для судебной тяжбы стала жалоба костромички, которая в августе 2019 года припарковала свой автомобиль Ford в неположенном месте - на газоне возле детской площадки. Проходя возле ее дома, чиновники костромской мэрии зафиксировали нарушение правил парковки при помощи автоматической системы "ПаркНет", оснащенной функциями фотосъемки и определения геолокации. На основании данных автоматической системы городская административная комиссия, установив через ГИБДД собственницу автомобиля, подтвердила факт нарушения и оштрафовала женщину на пять тысяч рублей.

Хозяйка автомобиля с наказанием не согласилась. Сначала она оспорила штраф в районном суде, а затем - в областном. Любопытно, что главным аргументом в споре стало не место парковки автомобиля и не сумма штрафа, а формальные обстоятельства. Истица подвергла сомнению правильность самого порядка привлечения ее к административной ответственности. Ссылаясь сразу на несколько положений закона, автовладелица указала, что привлекать нарушителей к ответственности должна не комиссия, а конкретное должностное лицо. Получив документы, судья Костромского областного суда усомнился в конституционности отдельных норм Кодекса об административных правонарушениях РФ (КоАП) и обратился за разъяснениями в КС РФ.

"В процессе рассмотрения административного дела было установлено, что закон позволяет получать доказательства по делу об административном правонарушении еще до возбуждения самого дела. Возникают сомнения в том, могут ли подобные дела относиться к ведению административных комиссий согласно региональному закону", - написал в запросе в КС судья.

Количество не имеет значения

Рассмотрев документы, эксперты КС указали, что в соответствии с КоАП постановление по делу с приложением фото- и видеоматериалов, полученных с применением специальных технических средств, оформляется в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица.

"Это не исключает право субъектов относить подобные дела к подведомственности административных комиссий, которые подписываются аналогично. Коллегиальный характер рассмотрения дел не снижает уровня гарантий прав лиц, привлекаемых к ответственности. И если законодатель полагал невозможным рассмотрение административными комиссиями отдельных дел, он должен был сделать это прямо и недвусмысленно", - сообщается в материалах суда.

В КС признали, что подвергнутые сомнению в Костроме нормы КоАП на самом деле соответствуют Конституции РФ.

"Подобный порядок организации деятельности административной комиссии позволяет определить лиц, подписывающих, в том числе усиленной квалифицированной электронной подписью, ее документы в связи с рассмотрением дел, в том числе об административных правонарушениях в области благоустройства территории, предусмотренных законом субъекта Российской Федерации, совершенных с использованием транспортного средства и зафиксированных с применением работающих в автоматическом режиме специальных технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи, или средств фото- и киносъемки, видеозаписи", - говорится в разъяснениях КС.

За несколько месяцев "письма счастья"получили около 3000 человек, сумма взысканий превысила 12 миллионов рублей рублей

В постановлении указано, что законодатель имеет право уточнять положения КоАП, наделив определенными функциями административную комиссию наряду с конкретным должностным лицом.

Штраф как аргумент

Пятитысячные штрафы за парковку на газонах депутаты Костромской облдумы ввели в апреле 2019 года. За первые несколько месяцев действия закона "письма счастья" получили около 3000 человек, при этом общая сумма взысканий превысила 12 миллионов рублей. Если бы суд установил, что взимание штрафов происходит незаконно, автовладельцы получили бы право вернуть деньги, взысканные с них за неправильную парковку.

С ростом числа оштрафованных "за газон" возмущенные "драконовскими" размерами штрафов автолюбители все чаще начали обращаться к депутатам с требованием пересмотреть региональный административный кодекс.

Первыми с просьбой о снижении штрафных санкций за парковку на газонах к депутатам обратились избиратели микрорайона Черноречье, страдающего от дефицита парковочных мест. Автовладельцы заявили, что прежде, чем штрафовать граждан за парковку на газонах, власти должны позаботиться о создании дополнительных автостоянок, которых в областном центре катастрофически не хватает.

По обращениям избирателей депутат Костромской облдумы Владимир Михайлов внес поправку в Кодекс Костромской области об административных правонарушениях, потребовав не штрафовать автовладельцев сразу на пять тысяч рублей за стоянку во дворах. Он предложил снизить минимальную ставку до тысячи рублей и дать мировым судьям право назначать автовладельцам дифференцированное наказание в зависимости от материального положения водителей.

Однако депутаты большинством голосом нововведение отклонили. Они пояснили, что те автовладельцы, которые не хотят нарушать закон и платить за каждое нарушение пятитысячные штрафы, могут созвать общее собрание жильцов и выделить дополнительные места под парковку за счет имеющихся во дворах свободных пространств, в том числе за счет зеленых насаждений. В ответ на это в Думу хлынул поток жалоб автовладельцев.

Уже через две недели, встречаясь с журналистами, губернатор региона Сергей Ситников заявил, что не согласен с решением депутатов. Он отметил, что в Костроме зарегистрировано 57 тысяч легковых авто, и проблема с парковкой личного транспорта стоит очень остро. Из-за низкой платежеспособности жителей подземные парковки в новостройках пустуют. При этом дворы многоэтажек заставлены автотранспортом.

- Неправильно, что штрафуют сразу за первое нарушение. Сначала должно быть предупреждение. Готов дать поручение, чтобы первое нарушение не каралось санкциями, - отметил Сергей Ситников.

Кошелек или выговор?

По поручению главы региона в Костроме сформировали рабочую группу, в состав которой вошли представители общественных палат Костромской области и города Костромы, Костромской областной думы, общественных организаций и исполнительных органов власти. Они поддержали предложение губернатора изменить закон и смягчить наказание за первое нарушение правил парковки. Поправки в КоАП костромские депутаты приняли 12 марта. За размещение машин на газонах, участках с зелеными насаждениями, детских и спортивных площадках появилась новая санкция - предупреждение для тех, кто совершил правонарушение впервые.

"В случае повторного - в течение года - нарушения наказание останется прежним. Штраф для граждан - пять тысяч рублей, для должностных и юридических лиц - 10 тысяч", - пояснили в областной Думе.

Одновременно с внесением поправок в нашумевший закон о парковках власти приступили к поиску решений, которые позволят изменить ситуацию с размещением автотранспорта в густонаселенных районах области. В мэрии Костромы заявили, что одним из источников финансирования при создании новых парковочных мест станут штрафы, взысканные с нарушителей правил благоустройства.