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02.06.2020 17:39
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Спасите наши грядки

МЧС предупредило об угрозе сильных паводков в центральной России
Текст: Тимофей Борисов
Быстро развивающиеся паводки могут начаться до 5 июня, прежде всего на территории Подмосковья. Не исключены также подтопления различной степени тяжести и в других регионах, где продолжают идти дожди.
В Подмосковье вода прибывает. Подтоплены 342 приусадебных участка, 15 домов и один мост. Фото: Лев Федосеев / ТАСС В Подмосковье вода прибывает. Подтоплены 342 приусадебных участка, 15 домов и один мост. Фото: Лев Федосеев / ТАСС
В Подмосковье вода прибывает. Подтоплены 342 приусадебных участка, 15 домов и один мост. Фото: Лев Федосеев / ТАСС

По прогнозам, это некоторые территории Северо-Западного, Уральского, Сибирского и Дальневосточного федеральных округов. С таким предупреждением на основании оперативного и среднесрочного метеопрогноза выступило МЧС.

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
МЧС: Сотни домов подтоплены в 21 регионе страны после двухдневных ливней

Стихия пока не хочет успокаиваться в центральной России. По обновленным данным спасательного ведомства, число подтопленных территорий в Московской области значительно выросло и к шести пострадавшим муниципальным образованиям добавились еще три. По прогнозам, уровень воды в реках местами может вырасти до 4 метров.

"В девяти муниципальных образованиях остаются подтопленными 342 приусадебных участка, 15 дачных домов, один мост, размыт один участок дороги. Для ликвидации последствий подтопления привлечены 162 человека и 67 единиц техники", - сообщили в пресс-службе подмосковного главка МЧС.

Там добавили, что угрозы жизни и здоровью людей пока нет, ситуация находится под контролем. Известно, что СКР еще вчера начал проверку по факту подтоплений в Красногорске из-за отсутствия ливневых стоков.

В дальнейшем ситуация также может развиваться по негативному сценарию. Согласно данным, которые на очередном селекторном совещании в Национальном антикризисном центре привел начальник головного научно-исследовательского института МЧС России Сергей Диденко, в период до 8 июня на территории Северо-Западного, Уральского, Сибирского и Дальневосточного федеральных округов прогнозируются подтопления в низинах и пойме реки Обь в Томской области у села Александровское.

Не менее реальна угроза подтоплений и на реке Ишим у села Абатское Тюменской области. Также ожидается рост уровней воды на реке Северная Сосьва у поселка городского типа Игрим в Ханты-Мансийском автономном округе, где уровень воды превышает средние многолетние значения более чем на метр.

Продолжится рост уровня воды на реке Печора у села Оксино Республики Коми.

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
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Если среднесуточный приток воды на водохранилищах Волжско-Камского каскада - а это Куйбышевское, Саратовское, Камское и Воткинское водохранилища, - достигнет 15 процентов, то реальны подтопления низинных участков Волги и Камы в городах Тольятти и Жигулевск Самарской области, а в некоторых населенных пунктах Пермского края.

Наибольший ущерб от паводков - в Мурманской области. Там рухнул железнодорожный мост на ветке, которая связывает этот заполярный регион с Большой землей. Гидрологи говорят, что виной тому чрезвычайно снежная зима в Финляндии и теплая погода в мае в этих местах, которая и привела к быстрому таянию снегов и наполнению северных рек.

Кстати, такой вариант событий в МЧС не предусмотрели. Не исключено потому, что соседи не поделились тревожной информацией, что говорит о важности договора по обмену данными между спасательными ведомствами пограничных стран.

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