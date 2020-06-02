Московские студии анимации примут участие в международном онлайн-кинорынке MIFA

Анимационные студии из Москвы примут участие в международном кинорынке MIFA. Это одно из крупнейших событий индустрии, которое проходит во Франции.

В этом году кинорынок пройдет в онлайн-формате с 16 по 19 июня. Как рассказала заммэра Наталья Сергунина, российскую столицу представят 24 компании. В их числе - "Союзмультфильм", "Визарт", "Киноатис", "Наше кино".

- При поддержке города компании из Москвы участвуют в этом кинорынке второй год подряд. В прошлый раз им удалось подписать контракты с байерами из Италии, Турции, Малайзии, Испании и других стран, - сказала она. - Общая сумма экспортных сделок превысила 720 тысяч долларов.