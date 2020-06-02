Московские врачи помогли эвакуировать тяжелого пациента с COVID-19 в Забайкальском крае

Столичные медики вместе с региональным центром медицины катастроф эвакуировали на медицинском вертолете из моно-стационара Борзинской Центральной районной больницы пациента с COVID-19 в тяжелом состоянии. Все прошло успешно - больного без ухудшения состояния здоровья доставили в госпиталь Читы.

Выехала в Читу мультидисциплинарная бригада врачей по поручению мэра Москвы Сергея Собянина, чтобы помочь забайкальским коллегам в борьбе с коронавирусом. Врачи привезли в Читу лекарства, индивидуальные средства защиты, а также оборудование, необходимое при лечении коронавируса.

- Сейчас мы работаем в читинском моно-госпитале. Успели посетить другие стационары и провести консультации для тяжелых пациентов, которым требуется особое внимание. В частности, в онкологическом диспансере мы осматривали нескольких пациентов со сложным диагнозом, совместно с коллегами приняли решение о переводе этих больных в специализированный стационар для дальнейшего лечения. В наших планах - оценить всю систему помощи данной категории больных, - рассказал Сергей Андреев, замглавного врача Госпиталя для ветеранов войн №1 департамента здравоохранения Москвы.

Москвичи принимают активное участие в заседаниях штаба по коронавирусу при Минздраве края, а также в разработке изменений схемы маршрутизации пациентов с подтвержденным COVID-19.

Напомню: с 27 мая 6 мультидисциплинарных бригад по 6-7 врачей на две недели отправились в республики Северная Осетия - Алания, Ингушетия, Дагестан и Забайкальский край, в Псковскую и Владимирскую области.

В составе каждой из них пульмонологи, инфекционисты, анестезиологи-реаниматологи, рентгенологи, медицинские сестры-анестезисты, а возглавляют бригады врачи-хирурги московских стационаров. В Забайкальский край приехали врачи городской клинической больницы им. М.П. Кончаловского, Детской инфекционной клинической больницы №6, Городской клинической больницы им. А.К. Ерамишанцева и Городской клинической больницы №1 им. Н.И. Пирогова.