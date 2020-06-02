Московский зоопарк провел онлайн-экскурсии для детей на лечении

Виртуальные экскурсии по Московскому зоопарку провели для маленьких пациентов городских и федеральных больниц столицы. Такой подарок столица сделала ребятам в честь Дня защиты детей, который праздновался в мире вчера, 1 июня. Исмаил Османов, главный педиатр департамента здравоохранения города рассказал:

- Для ребят, которые находятся на лечении в стационарах или дома, очень важны положительные эмоции, они благотворно влияют на процесс выздоровления, что очень помогает нам, врачам. В условиях пандемии мы не можем подарить детям веселый праздник, но можем порадовать хотя бы виртуальной встречей с животными. К тому же это еще и полезно - дети узнают что-то новое для себя.

Посмотрели экскурсию онлайн пациенты одиннадцати столичных клиник. А в Центре Шумакова, врачи которого стали инициаторами такого подарка, трансляция проходила YouTube-канале. Присоединились к акции так же Детская больница №13 имени Н.Ф. Филатова, Детская больница святого Владимира, НИИ Неотложной детской хирургии и травматологии, Морозовская детская больница, Детская инфекционная больница №6, Детская больница №9 им. Г.Н. Сперанского, Детская больница им. З.А. Башляевой, Российская детская клиническая больница, Центр хирургии Петровского и Центр здоровья детей. Смогли принять участие в виртуальной экскурсии дети, которые не только лежат в стационарах, но и проходят лечение дома. Мамам одной из маленьких пациенток детской больницы №9 им. Г.Н. Сперанского поделилась впечатлениями:

- В отделении, где мы лежим, и малыши, и ребята постарше с большим интересом смотрели видео и слушали экскурсоводов. Я лежу с дочкой, ей 6 лет, она любит животных и очень ждала трансляцию. Конечно, и в обычное время ребенку непросто находиться в больнице, а сейчас - вдвойне, поэтому даже такие маленькие приключения становятся для детей событием. Тем более, это полезно, познавательно, некоторых животных мы и не видели раньше. Спасибо Московскому зоопарку и врачам за такую возможность.