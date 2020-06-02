Назначен новый заместитель руководителя главка МВД России по Москве

Пресс-служба ГУ МВД России по Москве сообщила, что начальник главка Олег Баранов в режиме видеоконференции представил личному составу заместителя начальника ГУ МВД по Москве - начальника полиции. Представлен и новый начальник УВД по ЦАО.

Новым начальником полиции назначен Игорь Зиновьев, ранее возглавлявший УВД по Центральному административному округу столицы. А новым руководителем УВД по ЦАО стал Станислав Сулаков.

Игорь Зиновьев родился в 1964 году в Москве, в МВД с 1985-го. Награжден государственными и ведомственными наградами, в том числе Орденом Почета и медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.

Станислав Сулаков родился в 1962 году, в МВД - с 1983-го. С 2016 года возглавлял Центр по противодействию экстремизму ГУ МВД по Москве.