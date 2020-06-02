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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Под Смоленском депутат задержан за стрельбу на улице

Текст: Элина Труханова (Смоленск)

В Смоленской области сельского депутата заподозрили в хулиганстве с применением оружия.

Фото: Владимир Аносов/РГ
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По информации регионального следственного управления СК РФ, ночью 31 мая депутат Совета депутатов Михновского сельского поселения Смоленского района на одной из улиц деревни Михновка два раза выстрелил из карабина в стену здания, у которой находилась группа граждан, ранее конфликтовавших с депутатом.

Следственные органы СК по Смоленской области возбудили в отношении слуги народа уголовное дело по пункту "а" части 1 статьи 213 УК РФ (хулиганство с применением оружия).

Подозреваемый задержан. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Смоленская область

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