Под Смоленском депутат задержан за стрельбу на улице

В Смоленской области сельского депутата заподозрили в хулиганстве с применением оружия.

По информации регионального следственного управления СК РФ, ночью 31 мая депутат Совета депутатов Михновского сельского поселения Смоленского района на одной из улиц деревни Михновка два раза выстрелил из карабина в стену здания, у которой находилась группа граждан, ранее конфликтовавших с депутатом.

Следственные органы СК по Смоленской области возбудили в отношении слуги народа уголовное дело по пункту "а" части 1 статьи 213 УК РФ (хулиганство с применением оружия).

Подозреваемый задержан. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.