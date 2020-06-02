Под Тверью пропала 12-летняя школьница

В Тверской области разыскивают 12-летнюю девочку.

По информации регионального следственного управления СК РФ, школьница пропала 1 июня в 15 часов: она ушла из дома в городе Удомля, и до сих пор ее местонахождение не установлено. Телефона при ребенке не было, из дома девочка никогда до этого не уходила.

- По факту исчезновения подростка Бологовский межрайонный следственный отдел организовал доследственную проверку, - рассказали в ведомстве. - Следователь и криминалисты СК, следственно-оперативная группа МВД опросили родственников пропавшей. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении девочки, представители следственного управления Следственного комитета РФ по Тверской области просят позвонить по телефону: 8-930-179-00-69.