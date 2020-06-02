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02.06.2020 13:09
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Подозреваемого в разбойном нападении на АЗС задержали в Москве

Текст: Михаил Фалалеев

Мужчину, совершившего разбойное нападение, задержали в Москве сотрудники уголовного розыска отдела МВД России по Таганскому району.

Фото: Пресс-служба СК РФ по Республике Крым
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Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что в ночное время злоумышленник вошел в помещение автозаправочной станции, расположенной на Полуярославской набережной столицы. Постояв некоторое время перед прилавком, незнакомец неожиданно напал на оператора-кассира. Угрожая осколком стекла, он потребовал отдать ему деньги, находящиеся в кассе. Однако женщина стала громко кричать и звать на помощь. Испугавшись, нападавший скрылся ни с чем.

Полицейские обнаружили подозреваемого в одном из столичных аэропортов и задержали в порядке статьи 91 УПК РФ. Следователем ОМВД России по Таганскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 162 УК РФ.

Сейчас проводятся следственные действия по установлению всех обстоятельств противоправной деятельности.

Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

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