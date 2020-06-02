Самые необычные онлайн-экскурсии: что увидеть в столице, не выходя из дома

Концерты, лекции, да и любые культурно-массовые мероприятия с припиской "онлайн" за два с лишним месяца прочно вписались в нашу жизнь, словно так было всегда. Но мы-то знаем, что нет. Остается свыкнуться с новыми реалиями и ждать открытия московских музеев, наслаждаясь искусством на расстоянии, через все эти стримы и лайвы. Корреспондент "РГ" собрал самые необычные музейные экскурсии "коронавирусного" сезона весна-лето.

За жизнью животных можно наблюдать через вебкамеры — трансляция из вольеров идет на сайте зоопарка. Фото: Александр Корольков/РГ

Шаг в науку

Московский планетарий приглашает в путешествие по миру науки, где каждый экспонат - отдельная лаборатория. Экскурсоводы обещают: будет интересно не только детям, но и взрослым. Хороший повод собраться у экрана всей семьей. О малоизвестных фактах из истории планетария расскажет астрофизик Дмитрий Трушин. Он же покажет, как создать искусственные облака, сочинить электронную музыку и узнать свой вес на разных планетах. Не хватило "умной" информации? Тогда не стоит загонять себя в рамки одной экскурсии - сайт поможет устроить мини-прогулку по парку неба. Еще вариант - можно "слетать" к астероидам и посмотреть на них вблизи. Или посетить "Звездные уроки" - тут просто и увлекательно разжевывают астрономию.

Прогулка с Есениным

Музей Сергея Есенина устроил музыкально-поэтическую прогулку по местам, связанным с жизнью и творчеством поэта. Естественно, пока онлайн. Проводником по есенинской Москве выбрана экскурсовод Александра Позднякова. За музыкальное оформление отвечает артист Вячеслав Григорьев, исполняющий песни на стихи Есенина. Виртуальное путешествие начинается в здании музея. Затем команда грузится в автобус, объезжая с остановками самые знаковые локации. Тут и Пречистенка, и памятник поэту на Тверском бульваре, и дом в Петровском переулке, где жил Есенин.

В эфире - панда

Больше всего скучают без посетителей постояльцы Московского зоопарка. За жизнью животных можно наблюдать через вебкамеры - трансляция из вольеров идет на сайте зверинца. Например, есть возможность заглянуть гости к пандам. А в Youtube-канале размещаются видеоэкскурсии и детские выпуски, где маленькие помощники зоопарка изучают нюансы профессии зоолога. Тут можно узнать и необычные факты из жизни животных, смешные и серьезные звериные лайфхаки.

Тайна "нехорошей квартиры"

Музей Булгакова на Большой Садовой улице приоткрывает тайны, связанные с домом N10. Здесь, в одной из коммунальных квартир, какое-то время жил сам писатель. Поклонники его творчества прогуляются вместе с гидом вдоль Садового кольца, зайдут во двор дома, посидят в подъезде и поднимутся в ту самую "нехорошую квартиру", где окунутся в жизнь московских коммуналок прошлого века. Попутно разыщут Аннушку, разлившую масло на трамвайных путях, и кота Бегемота.

Царский путь

В это здание и в обычные дни попасть не так-то просто, поэтому онлайн-экскурсия - лишний шанс увидеть его уникальные залы. Речь о Петровском путевом дворце, что рядом со станцией метро "Динамо". Его построили еще по приказу Екатерины Второй как место отдыха императорской семьи по дороге из Петербурга в Москву. Отсюда и его название - "путевой".

Концерты, экскурсии и лекции с припиской "онлайн" прочно вписались в нашу жизнь, словно так было всегда

Во время войны 1812 года тут находилась ставка Наполеона Бонапарта. Именно отсюда он наблюдал, как горит древняя Москва. Зрители увидят, где жили патриаршие особы и где останавливался французский император. И услышат историю Петровского парка, расположенного по соседству.

"Катюша" в объективе

Сотрудники Музея Победы проведут желающих по уличной экспозиции военной техники. В коллекции - более 400 экспонатов: от советских Ил-4 до трофейных немецких "юнкерсов". Конечно, гиды покажут и легенд фронта - "Катюшу" и восстановленные после боев танки Т-34. А в музейно-парковом комплексе "Северное Тушино" на приколе стоит подводная лодка Б-396. Пройтись по ее отсекам сейчас тоже позволяет виртуальная экскурсия.

Здесь книжный дух

С Дома Пашкова более 150 лет назад началась история Российской государственной библиотеки. В одном из самых заметных зданий исторического центра Москвы и сегодня можно изучать древние рукописи и архивные документы, рассматривать старые карты. Зрители онлайн-экскурсии смогут заглянуть в Румянцевский зал и проникнуться атмосферой старой библиотеки. Его в Доме Пашкова называют самым красивым.

В мире динозавров

Свою виртуальную экскурсию подготовил и Государственный Дарвиновский музей. Палеонтолог Ярослав Попов расскажет о древних животных, когда-то населявших территорию современной России, покажет скелеты древних ящеров и даже "ожившую" сцену схватки двух динозавров - хищного велоцираптора и травоядного протоцератопса. Познавательная онлайн-прогулка по экспозиции музея займет около получаса.

Тем временем

Подземная история

Проект #Москвастобой к 85-летию столичного метро запустил серию онлайн-экскурсий, которые будут поэтапно выкладывать на одноименном сайте. Первое видео посвящено "красной" ветке, с которой и началась московская подземка. Зрители увидят станции, признанные объектами культурного наследия, узнают об их истории и "тайных" местах, где во время войны располагались кабинеты советских военачальников.

Кстати

Где смотреть

Чтобы стать участником виртуальной экскурсии, достаточно заглянуть на сайты и Youtube-каналы столичных музеев, порталы mos.ru и москвастобой.рф.