Сбербанк в Москве одобрил кредиты под 2% на 1,7 миллиарда рублей

Сбербанк в Москве одобрил более 550 кредитов предпринимателям под 2% годовых. На такую ставку бизнес может рассчитывать в случае кредитования для выплаты зарплаты - соответствующая госпрограмма начала действовать 1 июня.

К этой дате банк уже одобрил займы на общую сумму более 1,7 миллиарда рублей. В ближайшее время деньги поступят на счета клиентов.

Заявки поступили как от предпринимателей, так и от крупных предприятий столицы, рассказал вице-президент банка Вячеслав Цыбульников. "При соблюдении ряда условий государство полностью спишет заемщикам и основной долг, и проценты по кредиту", - напомнил он условия программы.