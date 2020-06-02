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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Все по плану

Клиники, перепрофилированные на борьбу с COVID-19, возвращаются к стандартному режиму работы
Текст: Любовь Проценко
Российская газета - Столичный выпуск № 118(8172)
Пять тысяч инфекционных коек, перепрофилированных на время пандемии COVID-19, в ближайшее время снова будут использоваться для оказания плановой помощи москвичам. Ведь болеют горожане не только коронавирусом. Многим из них на эти два месяца пришлось отложить операции по онкологии, кардиологии и другие. Сейчас, когда "корона" уже не так агрессивна, а почти половина из 23 тысяч ковидных коек опустели, самое время заняться лечением тех горожан, которые давно ждут своей очереди.

"Мы приняли решение постепенно выводить больницу за больницей в нормальную плановую помощь", - сказал по этому поводу мэр Москвы Сергей Собянин. Первые три тысячи коек из пяти тысяч перепрофилированных вернутся в общий строй уже на этой неделе. Среди них, по словам заместителя мэра Москвы Анастасии Раковой, челюстно-лицевой госпиталь для ветеранов войн, городская клиническая больница имени Е.О. Мухина, городская клиническая больница имени В.П. Демихова, городские клинические больницы N 31 и имени Плетнева. Последняя, как рассказала врач-пульмонолог Лилия Каган, улетая на помощь коллегам в Дагестан, уже отмывает свой ковидный корпус, чтобы подготовить его для других пациентов. Еще четыре федеральные клиники, которые планировалось также перепрофилировать под коронавирус, решили даже не трогать - они будут заниматься лечением пациентов по своим направлениям.

Фото: Алексей Майшев/ РИА Новости
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Чтобы упростить госпитализацию горожан для оказания плановой медпомощи, разработан временный регламент. В нем прописано, что москвичи, чью операцию отложили из-за пандемии, не должны снова терять время на оформление документов. Направления на госпитализацию они могут взять либо в поликлинике, либо в консультативно-диагностическом отделении многопрофильных больниц. Не нужно заново сдавать и анализы - их, если потребуется, возьмут в стационаре. Специфика пандемии состоит в том, что, с чем бы ни ложился сейчас человек в больницу, его сначала протестируют на коронавирус. Лечение начнется лишь при отрицательном результате. Второй раз анализ сделают перед выпиской домой.

Временные госпитали, созданные для пациентов с коронавирусом в Москве на базе выставочных и торговых центров, решено заморозить на случай второй волны распространения инфекции.

- Они оснащены по всем высоким требованиям госпиталя для моноинфекции. Мы создавали их, чтобы подстраховать ситуацию, если произойдет самый сложный сценарий. Сделали запас медицинских центров для борьбы с коронавирусом. Слава богу, не понадобилось, - объяснил глава города.

Коронавирус уже не так агрессивен, поэтому горожане смогут снова получить плановую медпомощь

"Ну, а если завтра вторая волна будет, если завтра снова начнется рост заболеваемости? - задался мэр вопросом. - Чтобы обратно переводить, понадобится не одна неделя и не один месяц. Лучше эти современные многофункциональные центры, оснащенные всем необходимым, заморозить и оставить на случай второй волны".

О том, что развернутые в Москве медицинские мощности для борьбы с коронавирусной инфекцией были использованы лишь наполовину, Сергей Собянин вчера говорил и на онлайн-саммите мэров городов мира.

Общество Здоровье Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

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