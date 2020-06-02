Собянин назвал сроки окончания реставрации Северного речного вокзала

Реставрация Северного речного вокзала завершится ко Дню города. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Реконструкцию вокзала и прилегающей территории, напомнил он, ранее пришлось приостановить из-за пандемии. "Мы возобновили работы, которые включают в себя реконструкцию набережной, - отметил мэр. - Включает и сооружение очистных и подвод электричества к подъезжающим кораблям". Несмотря на смещение графика, подчеркнул Собянин, реставрацию вокзала планируют завершить в срок.

Здание речного вокзала в стиле сталинского ампира, напомним, признали аварийным несколько лет назад. В 2017 году памятник архитектуры перешел в собственность Москвы, а через год началась его реставрация. Набережная и площадь у вокзала благоустраивается в едином "речном" стиле. Вдоль всей набережной появятся футуристичные стеклянные навесы и деревянные настилы, сиденья, напоминающие гальку. Сделают тут и спортивную площадку для воркаута - с необходимым для этого снаряжением и скалодромом. Рядом разместятся уличные павильоны и кафе. Реконструируется и близлежащий парк, открытый в 30-х годах прошлого века.