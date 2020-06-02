Запуск речных трамвайчиков, которые могли бы перевозить пассажиров по городским тарифам, отложен из-за пандемии на 2021-2022 годы. Первый пилотный маршрут должен был связать Киевский вокзал и Нижние Мневники.

Замглавы департамента транспорта Дмитрий Пронин назвал развитие водного транспорта долгосрочным проектом: для его реализации надо благоустроить прилегающие к реке территории и реконструировать причалы. Направления, по которым могли бы пойти трамвайчики, обсуждаются не первый год. Главное, чтобы причалы были расположены рядом с остановками наземного транспорта, станциями метро и МЦК.

Разные специалисты разработали восемь основных маршрутов. Например, "Киевский вокзал - Нижние Мневники" связывает между собой "Москва-Сити", несколько парков и сам вокзал. "Каждая из этих точек является местом притяжения большого числа людей. Естественно, маршрут будет пользоваться популярностью, - объяснила "РГ" замруководителя Московского центра урбанистики Анна Носова. - Но для него еще окончательно не готова инфраструктура. Например, где-то остановки общественного транспорта необходимо приблизить к причалам. К моменту, когда жилые комплексы вдоль этого маршрута будут достроены, он будет востребован".

Речные трамвайчики, например, предлагалось пустить также от Нагатино до Печатников, от стадиона "Спартак" до Захарковской поймы. По мнению Носовой, могут быть востребованы и поперечные маршруты не в центре города. Скажем, на участке между Коломенским и Братеевским мостами. Профессор МАДИ Михаил Якимов видит потенциал коротких маршрутов, где могли бы "бегать" скоростные катера малой вместимости. "Вполне возможен маршрут Деловой центр - Нижние Мневники, Деловой центр - Новый Арбат в районе Кутузовского проспекта, - рассказал он "РГ". - А также маршруты в центре города, связывающие, к примеру, Крымский и Большой каменный мосты, Москворецкий и Устьинский мосты. В этом случае возможна интеграция речного транспорта с наземным".

Разработано восемь перспективных маршрутов

По предварительным подсчетам, речной общественный транспорт сможет перевозить в Москве до 26 тысяч пассажиров в сутки. "В сравнении с метро, которое перевозит в сутки больше 8 миллионов человек, это очень мало. Но речной транспорт - своего рода "изюминка" большого города: не так важен объем, сколько само присутствие, обогащающее впечатление от города", - уверена Носова. В Амстердаме, например, по единому проездному пассажиры пользуются паромами и речными трамваями. В Бангкоке водный транспорт по стоимости проезда сравним с автобусным.

Тем временем

Начался прием заявок на конкурс "Московская реставрация-2020", который пройдет уже в десятый раз. На премию могут претендовать реставрационно-проектные мастерские, инженерные и производственные компании, собственники и пользователи исторических зданий, архитекторы, деятели науки и культуры. То есть все, кто участвовал в восстановлении усадеб, особняков, монументов.

Победителей как обычно выберут в нескольких номинациях. Отдельными премиями отметят молодых реставраторов и проект, за который проголосуют пользователи "Активного гражданина".

Чтобы принять участие в конкурсе, нужно заполнить заявку на сайте департамента культурного наследия и предоставить необходимые документы. Прием заявок продлится до конца сентября. Имена лауреатов объявят в декабре.