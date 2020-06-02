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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

"Корона" не прокатила

Велопрокат в столице: цены те же, но с пропуском
Текст: Ангелина Зеленькова
Российская газета - Столичный выпуск № 118(8172)
Велосипеды, скейтборды, ролики, самокаты в парках и на улице разрешены. С первого дня лета в столице открылся новый сезон велопроката. Приятная новость - тарифы те же, что и в прошлом году, а для курьеров и волонтеров прокат по прежнему бесплатный. Новинка же - даже не сезона, а режима повышенной готовности, который продолжает действовать в Москве, - цифровой пропуск, без которого в аренду ничего не дадут, а так же обязательные элементы формы - маска и перчатки.

Удобнее всего, если на телефоне есть мобильное приложение велопроката. В нем легко найти ближайшую станцию с байками и выстроить маршрут. В приложении, кстати, отображаются не только адреса парковок, но и ваше местоположение на карте. К сожалению, в мой район Текстильщики, как и в Кузьминки, куда я хотела отправиться в ближайший парк, станции велопроката еще не пришли. Так что мне пока не обойтись без общественного транспорта. Добираюсь на автобусе до Марьино, где обнаруживаю сразу около десятка станций со свободными великами. Впрочем, в такую дождливую погоду покрутить педали охотников немного.

Фото: Сергей Михеев
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Правила проката просты: регистрируюсь на velobike.ru и выбираю тариф. Затем ввожу полученный ПИН-код на руле велосипеда, и вперед! Как и прежде, доступ на 24 часа стоит 150 рублей, на месяц - 600 рублей. Самые активные, как и я, могут приобрести абонемент на весь сезон и кататься до глубокой осени. Для нас есть очень хорошие предложения: за 1200 (поездки по 30 бесплатных минут) или 1500 рублей (45-минутные поездки). Потом ставишь велосипед на станцию и начинаешь новую аренду.

Главное условие проката - обязательно надеть сразу перчатки, а после завершения поездки обработать руль, ручки тормоза и другие части велосипеда антисептиком. Все это я сделала. Но из 24-часового доступа покаталась только полчаса. Проливной дождь настиг меня на набережной в парке 850-летия Москвы, где я катила в полном одиночестве. Пришлось вернуться. Зато теперь у меня есть планы на выходные - в приложении обнаружила "Идеи поездок", где уже составлен маршрут. Например, для любителей природы есть предложение на 3 часа (33 км) от станции N 489 в Сокольниках, через Екатерининский парк до Проспекта Мира, а далее прямиком до Музеона, Парка Горького, Нескучного сада и на финиш в Пресненский парк на станцию N 221. А еще классный маршрут "Четыре моста" - за полтора часа можно полюбоваться Пушкинской набережной, Нескучным садом, канаткой на Воробьевых горах, обновленными "Лужниками" и домами-книжками на Новом Арбате.

Для поездки на велосипеде и электрическом самокате, как и на любом другом транспорте, необходим цифровой пропуск, напоминает депутат Московской городской думы Мария Киселева.

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