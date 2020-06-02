Троим жителям Чехова предъявлено обвинение за оскорбление полицейских

В Подмосковье предъявлено обвинение троим жителям Чехова за оскорбление сотрудников полиции. Один из обвиняемых будет сидеть под домашним арестом, двое других отделались подпиской о невыезде на время следствия.

Как рассказали корреспонденту "РГ" в СК, 25 мая 2020 года в дежурную часть полиции Чехов позвонили местные жители и рассказали, что молодые люди очень громко отдыхают и развлекаются стрельбой. Прибыв по адресу, сотрудники полиции действительно увидели группу молодых людей в состоянии алкогольного опьянения, которые вели себя агрессивно. На неоднократные законные требования полицейских предъявить документы компания ответила отказом. Более того, мужчины стали выкрикивать в адрес сотрудников "оскорбительные выражения в форме грубой нецензурной брани". А один из членов компании нанес удары по лицу полицейского.

Теперь 45-летний гражданин стал обвиняемым в оскорблении и применении насилия в отношении представителей власти. А еще двое мужчин 20 и 22 лет стали обвиняемыми в оскорблении представителей власти.

Вину свою эти люди признали только на допросе у следователя. На сегодня допрошено несколько свидетелей и очевидцев. Проведена выемка видеозаписи у потерпевшего, отсмотрены изъятые видеозаписи. В ближайшее время запланировано проведение очных ставок.