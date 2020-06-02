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В Брянской области задержаны торговцы валютой 11:30
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02.06.2020 11:30
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Брянской области задержаны торговцы валютой

Текст: Михаил Фалалеев
Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции Управления МВД России по Брянской области при участии Росгвардии задержали двоих местных жителей, подозреваемых в незаконной банковской деятельности.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что по версии следствия, злоумышленники, не имея специального разрешения, на протяжении нескольких лет занимались куплей и продажей наличной иностранной валюты. В течение дня подозреваемые производили обменные операции в личных автомобилях, припаркованных недалеко от банковского отделения. По предварительным данным, незаконный доход от незаконной деятельности составил около 8 миллионов рублей.

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Ирина Волк рассказала, что следственным управлением УМВД России по Брянской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 172 УК РФ. Задержанным избрана мера пресечения в виде запрета определённых действий.

В ходе обысков по местам проживания и в личных автомобилях фигурантов обнаружено 35 тысяч долларов США, 17,5 тысяч евро и более двух миллионов рублей. Предварительное расследование уголовного дела продолжается.

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