В Одинцово задержали мужчину с 1 кг героина

Подмосковные полицейские в Одинцовском городском округе возле одного из домов на улице Северная задержали 31-летнего уроженца одной из стран Средней Азии пытавшегося сбыть наркотические средства.

Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова сообщила, что в ходе личного досмотра у злоумышленника обнаружен и изъят сверток с порошкообразным веществом светлого цвета. По результатам химического исследования установлено, что изъятый порошок является наркотическим средством - героином, общей массой более 320 граммов.

По словам задержанного, он приехал на автомобиле, чтобы сделать закладку с наркотиком. В результате осмотра места происшествия и досмотра транспортного средства оперативниками обнаружено и изъято еще два свертка с аналогичным содержимым. Всего сотрудниками полиции из незаконного оборота изъято свыше килограмма героина.

В отношении подозреваемого следователем Следственного управления УМВД возбуждено уголовное дело по статьям 30 и 228.1 УК РФ - "Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов".

Задержанный заключен под стражу.

Сейчас проводятся дополнительные мероприятия, направленные на установление и задержание возможных соучастников противоправного деяния.