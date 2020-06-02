В первый день работы в Москве оштрафовали 57 магазинов

В Москве оштрафованы 57 непродовольственных магазинов, возобновивших деятельность 1 июня. Об этом сообщил журналистам руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк.

По его словам, у 18 предприятий были нарушения режима социального дистанцирования, который позволяет избежать потенциально опасных контактов между покупателями. Еще 39 получили штраф за нахождение сотрудников на рабочем месте без средств индивидуальной защиты.

По словам главы департамента, с начала действия режима повышенной готовности ежедневно проводятся контрольные рейды на предприятиях торговли. "С 1 июня организован также ежедневный мониторинг открывающихся непродовольственных магазинов. Большинство из них подготовились к возобновлению деятельности и соблюдают требования Роспотребнадзора. Нарушения немногочисленны и, как правило, устраняются сразу же в ходе проверки", - сказал Алексей Немерюк.

Москвичи ответственно подходят к необходимости использовать средства индивидуальной защиты при посещении магазинов. Средний процент покупателей в средствах индивидуальной защиты - 95-97%. Алексей Немерюк добавил, что в ходе мониторинга были зафиксированы единичные случаи несоблюдения требований обязательного ношения защитных масок и перчаток в общественных местах.