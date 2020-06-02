В Подмосковье сожгли четыре автомобиля

Четыре автомобиля, припаркованных в гаражно-строительного кооперативе в поселке Андреевка, были умышленно сожжены. Сумма причиненного ущерба составила более 1,5 миллиона рублей. Владелец сгоревших машин обратился в дежурную часть ОМВД России по г.о. Солнечногорск.

Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова сообщила, что сотрудниками полиции по подозрению в совершении данного преступления установлен и задержан 37-летний местный житель.

Задержанный пояснил, что поджег транспортные средства, так как не получил от заявителя денег, обещанных ему за работу по ремонту этих автомашин.

Следователем следственного отдела ОМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 167 Уголовного кодекса Российской Федерации "Умышленное уничтожение или повреждение имущества". Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Поджигателю избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.