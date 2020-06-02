В "Росатоме" рассказали о новом методе борьбы с коронавирусом

"Росатом" изобрел новый метод борьбы с коронавирусом. Речь идет о дезинфекции легких с помощью ультрафиолета. Методику создали специалисты Физико-энергетического института имени Лейпунского, который является одним из ведущих научных центров госкорпорации.

"До сих пор никому не удавалось провести такую процедуру внутри человека. Мы нашли способ это сделать. Новый проект назвали "светящийся газ". Суть в точном подборе молекул и газовых компонентов, способных остаться активными при вдыхании и при этом излучать ультрафиолет прямо в легких", - со ссылкой на директора ФЭИ пишет РИА Новости.

Ученый выразил надежду, что новая методика поможет не только пациентам с коронавирусом, но также в лечении туберкулеза, онкологии и ряда других болезней.