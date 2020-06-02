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02.06.2020 05:22
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В "Росатоме" рассказали о новом методе борьбы с коронавирусом

Физико-энергетический институт (ФЭИ) имени А.И. Лейпунского. Фото: Владимир Федоренко/ РИА Новости Физико-энергетический институт (ФЭИ) имени А.И. Лейпунского. Фото: Владимир Федоренко/ РИА Новости
Физико-энергетический институт (ФЭИ) имени А.И. Лейпунского. Фото: Владимир Федоренко/ РИА Новости

"Росатом" изобрел новый метод борьбы с коронавирусом. Речь идет о дезинфекции легких с помощью ультрафиолета. Методику создали специалисты Физико-энергетического института имени Лейпунского, который является одним из ведущих научных центров госкорпорации.

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"До сих пор никому не удавалось провести такую процедуру внутри человека. Мы нашли способ это сделать. Новый проект назвали "светящийся газ". Суть в точном подборе молекул и газовых компонентов, способных остаться активными при вдыхании и при этом излучать ультрафиолет прямо в легких", - со ссылкой на директора ФЭИ пишет РИА Новости.

Ученый выразил надежду, что новая методика поможет не только пациентам с коронавирусом, но также в лечении туберкулеза, онкологии и ряда других болезней.

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