В среду в Москве может выпасть рекордное количество осадков

В среду в столице ожидается сильный дождь. Выпасть может более 20 мм осадков. Об этом "РГ" сообщили в Метеобюро Москвы и области.

По данным метеорологов, минувший понедельник пополнил копилку осадков на 5 мм, сегодня выпадет примерно такое же количество. А вот завтра, 3 июня, ожидаются наиболее сильные дожди. Выпасть сможет до 20 мм осадков.

- В июне считается нормой, если выпадает 75 мм осадков, - рассказывает Татьяна Позднякова. - В этом году в первую неделю месяца под влиянием южного циклона выпасть сможет более трети месячной нормы осадков.

Она напомнила, что подобная дождливая погода была в 1965 году, когда с 2 по 4 июня южный циклон добавил в копилку 32 мм осадков. Кстати, в тот год было и так же холодно: ночью воздух остывал до 6 градусов тепла, а днем не поднимался выше +9,3.