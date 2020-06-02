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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Пугали, чтобы набрать лайков

Москвича и москвичку будут судить за опасные коронавирусные фейки в Сети
Текст: Иван Егоров
Российская газета - Федеральный выпуск № 118(8172)
Второе уголовное дело о распространении коронавирусных фейков было направлено для рассмотрения по существу в московский суд.

Речь идет о новой статье 207.1 УК РФ о распространении недостоверной информации, которая начала действовать с 1 апреля этого года. В частности, как сообщила во вторник корреспонденту "РГ" официальный представитель прокуратуры Москвы Людмила Нефедова, Кунцевский межрайонный прокурор утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жительницы столицы. Она обвиняется в публичном распространении заведомо ложной информации. Уголовное дело было возбуждено по материалам проверки прокуратуры города.

СК завершил следствие по делу о распространении фейка о коронавирусе

По версии следствия, женщина, будучи модератором группы в социальной сети, разместила заведомо ложную информацию о том, что в ночное время из обсервационного центра в Крылатском вывозятся трупы людей, погибших от COVID-19.

Однако согласно информации департамента труда и социальной защиты населения Москвы, этот обсерватор предназначен для оказания карантинных услуг здоровым людям, вынужденным уйти на самоизоляцию из-за контакта с заболевшими коронавирусной инфекцией.

Как установило следствие, основным мотивом по размещению недостоверной информации стало увеличение числа подписчиков группы.

После вручения копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Кунцевский районный суд для рассмотрения по существу.

Накануне аналогичное уголовное дело, только уже в отношении 54-летнего жителя столицы было направлено в Симоновский районный суд. Используя соцсеть и один из каналов YouTube, москвич публично распространил под видом достоверной информации видеоролики, содержащие заведомо ложные сведения. Так, в одном из роликов сообщалось о том, что COVID-19 - это в действительности другая болезнь, в группу риска заболевания которой входят исключительно лица определенных национальностей. В другом ролике автор сообщил, что под видом борьбы с коронавирусной инфекцией производится массовое изъятие у здоровых людей внутренних органов и их последующая продажа для трансплантации.

Основным мотивом размещения фейков 54-летний житель столицы также объяснил желанием увеличить число своей аудитории на различных ресурсах в интернете. Обвинительное заключение по этому делу утвердила прокуратура Южного административного округа столицы.

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Как ранее сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе надзорного ведомства , по требованию Генпрокуратуры Роскомнадзор принял меры по ограничению доступа и блокировке фейковой информации, распространенной этими гражданами в Сети.

Большая часть фейков распространяется в соцсетях "ВКонтакте", "Одноклассники", Facebook и других. Кроме того, популярны у коронавирусных "авторов" видеоролики в YouTube и посты во всех мессенджерах.

Кстати, наказание по статье 207.1 Уголовного кодекса для тех, кто размещает опасные для общества фейки, достаточно серьезное. Им могут назначить штраф в размере от трехсот тысяч до семисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до восемнадцати месяцев. Либо суд может приговорить их к обязательным работам на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительным работам на срок до одного года, либо ограничение свободы на срок до трех лет.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

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