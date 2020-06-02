Второе уголовное дело о распространении коронавирусных фейков было направлено для рассмотрения по существу в московский суд.

Речь идет о новой статье 207.1 УК РФ о распространении недостоверной информации, которая начала действовать с 1 апреля этого года. В частности, как сообщила во вторник корреспонденту "РГ" официальный представитель прокуратуры Москвы Людмила Нефедова, Кунцевский межрайонный прокурор утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жительницы столицы. Она обвиняется в публичном распространении заведомо ложной информации. Уголовное дело было возбуждено по материалам проверки прокуратуры города.

По версии следствия, женщина, будучи модератором группы в социальной сети, разместила заведомо ложную информацию о том, что в ночное время из обсервационного центра в Крылатском вывозятся трупы людей, погибших от COVID-19.

Однако согласно информации департамента труда и социальной защиты населения Москвы, этот обсерватор предназначен для оказания карантинных услуг здоровым людям, вынужденным уйти на самоизоляцию из-за контакта с заболевшими коронавирусной инфекцией.

Как установило следствие, основным мотивом по размещению недостоверной информации стало увеличение числа подписчиков группы.

После вручения копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Кунцевский районный суд для рассмотрения по существу.

Накануне аналогичное уголовное дело, только уже в отношении 54-летнего жителя столицы было направлено в Симоновский районный суд. Используя соцсеть и один из каналов YouTube, москвич публично распространил под видом достоверной информации видеоролики, содержащие заведомо ложные сведения. Так, в одном из роликов сообщалось о том, что COVID-19 - это в действительности другая болезнь, в группу риска заболевания которой входят исключительно лица определенных национальностей. В другом ролике автор сообщил, что под видом борьбы с коронавирусной инфекцией производится массовое изъятие у здоровых людей внутренних органов и их последующая продажа для трансплантации.

Основным мотивом размещения фейков 54-летний житель столицы также объяснил желанием увеличить число своей аудитории на различных ресурсах в интернете. Обвинительное заключение по этому делу утвердила прокуратура Южного административного округа столицы.

Как ранее сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе надзорного ведомства , по требованию Генпрокуратуры Роскомнадзор принял меры по ограничению доступа и блокировке фейковой информации, распространенной этими гражданами в Сети.

Большая часть фейков распространяется в соцсетях "ВКонтакте", "Одноклассники", Facebook и других. Кроме того, популярны у коронавирусных "авторов" видеоролики в YouTube и посты во всех мессенджерах.

Кстати, наказание по статье 207.1 Уголовного кодекса для тех, кто размещает опасные для общества фейки, достаточно серьезное. Им могут назначить штраф в размере от трехсот тысяч до семисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до восемнадцати месяцев. Либо суд может приговорить их к обязательным работам на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительным работам на срок до одного года, либо ограничение свободы на срок до трех лет.