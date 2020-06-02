В суд передано дело жителя Татарстана, напавшего на участкового

Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении ранее судимого 40-летнего жителя Татарстана. Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе столичной прокуратуры, он обвиняется в покушении на убийство и применении насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей.

Обвиняемый снимал вместе с сестрой и другими квартирантами квартиру в одном из домов по Вешняковской улице. По версии следствия, 30 апреля 2020 года мужчина в состоянии алкогольного опьянения на почве личных неприязненных отношений вступил на кухне в конфликт с проживающим в этой же квартире 36-летним гражданином Киргизии. С целью убийства соседа, обвиняемый нанес ему удар ножом в живот, однако потерпевший успел подставить ладонь. Продолжая попытку совершения убийства, злоумышленник нанес потерпевшему ранение в область бедра, но довести свой умысел до конца не смог, поскольку мужчина оказал активное сопротивление, выбил нож из рук нападавшего и смог скрыться.

После этого нападавший был задержан около подъезда жилого дома, прибывшим на место происшествия участковым уполномоченным ОМВД России по району Вешняки. В ответ на законные требования проследовать в отделение полиции, обвиняемый умышленно сорвал нагрудный знак с формы участкового и ударил его по лицу. По данным следствия, обвиняемый причинил сотруднику полиции телесные повреждения в виде внутрикожного кровоизлияния нижнего века, а также физическую боль. При попытке скрыться с места происшествия он был задержан прибывшим нарядом полиции.

Как сообщили в прокуратуре города, уголовное дело направлено в Перовский районный суд для рассмотрения по существу. Обвиняемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.