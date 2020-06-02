В Туле проходит марафон "Тульский кремль и города Большой Засечной черты". Это начало празднований 500-летия Тульского кремля и создания, пожалуй, самого грандиозного оборонительного рубежа нашей страны. Ряд проектов пройдут онлайн, в том числе уникальный культурно-просветительский летний марафон, рассказывающий о городах Большой Засечной черты.

Его открыл город Алексин. Это город, основанный сыном Александра Невского Дмитрием, в XV веке спас Москву, закрыв ее своими дружинами от нашествия с юга. Красивое видео о том, как крепость на Оке защищала подходы к столице не только с юга, но и с запада - живописные виды современных окских далей и рассказ о драматических событиях 500-летней давности. В завершение первого дня марафона - концерт биг-бенда губернаторского духового оркестра и струнной группы тульского филармонического симфонического оркестра "Музыка из распахнутого окна".

Марафон, посвященный 500-летию Тульского кремля и Большой Засечной черты, - это не только про историю. В программе четырех дней Алексина, к примеру, более двух десятков мероприятий в виртуальном пространстве - это и выставки, и онлайн-чтения, и концерты, и даже рыбный фестиваль про возвращение стерляди в Оку.

Следующий город - Белев, который примет марафон с 8 июня. Затем - Богородицк, и далее каждую неделю - новый рассказ об очередной крепости, ее прошлом и настоящем. Марафон "Тульский кремль и города Большой Засечной черты" - проект поистине уникальный по охвату исторических поселений и по разнообразию мероприятий. Здесь и видеорассказы, и трансляции пешеходных прогулок, и гастрономические вставки, разнообразные конкурсы и медиамосты, этно-фитнес в прямом эфире и фолк-фестиваль.

Завершится марафон в конце августа неделей Тульского кремля. Будут ли эти мероприятия очными или виртуальными, зависит от эпидемиологической ситуации и требований Роспотребнадзора. Пока же туристическая отрасль региона перевела большинство мероприятий в онлайн-формат, но параллельно готовится к поэтапному снятию ограничений на внутренний туризм.

- Тульская область - музейный регион, только за последние три года у нас появилось 38 музеев и музейных экспозиций. Нам удалось эффективно использовать и сложившуюся сегодня ситуацию. Отсутствие посетителей открыло для музеев потенциал виртуальных дистанционных форм работы, не в полной мере до этого использовавшийся. Особенно эта практика важна для муниципальных музеев. Для нас это неоценимый опыт, - подчеркнула министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина.

Справка "РГ"

В XVI веке для защиты русских земель создается единый оборонительный комплекс - своего рода "Китайская стена" по-русски - оборонительный рубеж протяженностью более тысячи километров от Мещерских до Брянских лесов.

Центром Большой Засечной черты, главным форпостом южных границ государства была Тула и ее каменный кремль.