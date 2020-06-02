Владимир Путин пожелал тамбовскому губернатору успехов на выборах

Глава государства Владимир Путин одобрил планы губернатора Тамбовской области Александра Никитина баллотироваться на выборах в сентябре.

"В соответствии с положительным тенденциями социально-экономического развития в регионе, которым вы руководите в последние годы, причем, по некоторым позициям - с явным опережением средних показателей темпов по РФ в целом, безусловно, вы имеете полное право претендовать на переизбрание", - заявил президент в ходе онлайн-встречи с региональным лидером. "Огонь в душе горит, чтобы обязательно до логического завершения все проблемы разрешить", - с этими словами Никитин заявил о намерении выдвинуть свою кандидатуру.

Ситуация в регионе в норме, региональный валовый продукт увеличился и имеет тенденцию к повышению, безработица - значительно ниже, чем по России, констатировал Владимир Путин. "Можно прямо сказать, что в регионе сложилась хорошая, позитивная динамика социально-экономического развития", - похвалил он.

Впрочем, глава государства считает, что еще предстоит убедить жителей региона, что все шаги верные, просчитанные и эффективные. "Они, конечно, сделают свой выбор в ходе голосования в сентябре. Я желаю вам удачи", - сказал он.

Президент нашел и недочеты: скромный уровень инвестиций в основной капитал по сравнению с общероссийскими показателями, а также - объем строительства. "В расчете на душу населения объем строительных работ в регионе в 1,8 раза ниже среднего значения по Центральному федеральному округу, и ниже, чем по России", - сравнил он и призвал обратить на это особое внимание.

Путин также призвал повысить финансовую дисциплину: региональный бюджет исполняется с дефицитом. И - хотя в регионе безработица не высокая - попросил и дальше уделять занятости особое внимание: "Это один из серьезных вопросов в условиях известных вынужденных ограничений, в том числе и в экономике".

Еще президент обещал помочь с реализацией ряда проектов в сфере здравоохранения, культуры и инфраструктуры. Поручения будут даны правительству.

Никитин рассказал и о том, как в области ведется борьба с распространением коронавируса. Развернуто 1007 коек, в два с лишним раза больше норматива, максимально организовано производство средств индивидуальной защиты. Темп прироста заболевших за две недели снизился более чем в два раза, а коэффициент распространения инфекции держится ниже единицы 10 дней. Это свидетельствует о стабилизации ситуации, считает региональный лидер.

Уровень безработицы в регионе ниже, чем в среднем по стране, доложил Никитин. При 7 тысяч безработных - более 8 тысяч вакансий. Работали практически все ключевые отрасли, кроме недели простоя стройплощадок в апреле. Тамбовская область - один из регионов, отвечающих за продовольственное обеспечение страны, и в целом удалось увеличить темпы роста и в сельском хозяйстве, и в промышленном производстве. Режим всеобщей самоизоляции можно будет отменить с 8 июня, считает губернатор.