Новости

Новый Lexus NX создадут на платформе Toyota RAV4 17:00
Новое исследование изменит представление о Вселенной 16:58
Суд принудительно отправил в обсерватор приехавшего с Украины крымчанина 16:55
В Глазове три детсада закрыли из-за медсестер с COVID-19 16:53
Владимир Путин пожелал тамбовскому губернатору успехов на выборах 16:51
Минэнерго: Россия сократила добычу нефти до 8,59 млн баррелей в сутки 16:48
Лукашенко рассказали о градостроительных проектах в Минске 16:48
В Пекине запретили вести себя нецивилизованно 16:38
В "ЕР" рассказали об основания для увольнения сотрудников на "удаленке" 16:38
Житель Дагестана осужден на три года за финансирование террористов 16:37
В США хозяин русского ресторана защитил его от толпы протестующих 16:36
Митрополита Варнаву похоронят за алтарем Сергиевского храма в Чебоксарах 16:34
В Чувашии предотвратили теракт 16:33
На Ставрополье уснувший за рулем водитель устроил смертельное ДТП 16:31
Военного пенсионера нашли застреленным в собственном доме 16:30
Nissan представит новый кроссовер Aria этим летом 16:30
Следы коронавируса обнаружены в сточных водах двух финских городов 16:29
Евросоюз: Вашингтон вправе пригласить Россию на саммит G7 16:28
На Урале торговую сеть оштрафовали на 400 тысяч после вспышки COVID-19 16:24
Французские медики: Коронавирус мог появиться в Европе в ноябре 16:23
Глава МИД Японии выступил за диалог с Россией 16:20
Фестиваль "Окно в Европу" переносится с августа на декабрь 16:20
Минздрав РТ прокомментировал видео с фельдшером, пнувшим пациента 16:20
Медведев: 40% сотрудников готовы остаться на удаленке и после пандемии 16:18
Пассажир рейса Калининград - Москва разорвал паспорт и напал на полицейского 16:09
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Есть вопросы по второму этапу смягчения ограничений в Москве? Задайте их "РГ"
Есть вопросы по второму этапу смягчения ограничений в Москве? Задайте их "РГ"
Какие детские книги дополнят список летнего чтения
Какие детские книги дополнят список летнего чтения
2 июня - видеоинтервью с Татьяной Лотоцкой о четвертом больничном для работающих пенсионеров
2 июня - видеоинтервью с Татьяной Лотоцкой о четвертом больничном для работающих пенсионеров
02.06.2020 16:51
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Владимир Путин пожелал тамбовскому губернатору успехов на выборах

Текст: Кира Латухина
Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Глава государства Владимир Путин одобрил планы губернатора Тамбовской области Александра Никитина баллотироваться на выборах в сентябре.

"В соответствии с положительным тенденциями социально-экономического развития в регионе, которым вы руководите в последние годы, причем, по некоторым позициям - с явным опережением средних показателей темпов по РФ в целом, безусловно, вы имеете полное право претендовать на переизбрание", - заявил президент в ходе онлайн-встречи с региональным лидером. "Огонь в душе горит, чтобы обязательно до логического завершения все проблемы разрешить", - с этими словами Никитин заявил о намерении выдвинуть свою кандидатуру.

Фото: Алексей Никольский/РИА Новости
Путин попросил губернаторов помочь в проведении голосования по Конституции

Ситуация в регионе в норме, региональный валовый продукт увеличился и имеет тенденцию к повышению, безработица - значительно ниже, чем по России, констатировал Владимир Путин. "Можно прямо сказать, что в регионе сложилась хорошая, позитивная динамика социально-экономического развития", - похвалил он.

Впрочем, глава государства считает, что еще предстоит убедить жителей региона, что все шаги верные, просчитанные и эффективные. "Они, конечно, сделают свой выбор в ходе голосования в сентябре. Я желаю вам удачи", - сказал он.

Президент нашел и недочеты: скромный уровень инвестиций в основной капитал по сравнению с общероссийскими показателями, а также - объем строительства. "В расчете на душу населения объем строительных работ в регионе в 1,8 раза ниже среднего значения по Центральному федеральному округу, и ниже, чем по России", - сравнил он и призвал обратить на это особое внимание.

Путин также призвал повысить финансовую дисциплину: региональный бюджет исполняется с дефицитом. И - хотя в регионе безработица не высокая - попросил и дальше уделять занятости особое внимание: "Это один из серьезных вопросов в условиях известных вынужденных ограничений, в том числе и в экономике".

Фото: Евгений Биятов/ РИА Новости
Путин заявил о поддержке Ситникова на пост костромского губернатора

Еще президент обещал помочь с реализацией ряда проектов в сфере здравоохранения, культуры и инфраструктуры. Поручения будут даны правительству.

Никитин рассказал и о том, как в области ведется борьба с распространением коронавируса. Развернуто 1007 коек, в два с лишним раза больше норматива, максимально организовано производство средств индивидуальной защиты. Темп прироста заболевших за две недели снизился более чем в два раза, а коэффициент распространения инфекции держится ниже единицы 10 дней. Это свидетельствует о стабилизации ситуации, считает региональный лидер.

Уровень безработицы в регионе ниже, чем в среднем по стране, доложил Никитин. При 7 тысяч безработных - более 8 тысяч вакансий. Работали практически все ключевые отрасли, кроме недели простоя стройплощадок в апреле. Тамбовская область - один из регионов, отвечающих за продовольственное обеспечение страны, и в целом удалось увеличить темпы роста и в сельском хозяйстве, и в промышленном производстве. Режим всеобщей самоизоляции можно будет отменить с 8 июня, считает губернатор.

Власть Работа власти Внутренняя политика Президент Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Тамбовская область

Главное сегодня

Пандемия коронавируса COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19
Мишустин назвал три этапа плана по восстановлению экономики
Совфед одобрил закон о двукратном увеличении пособия семьям с детьми
Вакцинацию от коронавируса в России могут начать осенью
В России появятся новые трехзначные коды регионов на автономерах
За сутки в России подтверждено 8863 случая COVID-19 в 84 регионах
Парад Победы пройдет 24 июня
Как будет внедряться дистанционное электронное голосование