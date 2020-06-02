На Курилах ввели режим ЧС из-за рыбаков с COVID-19

В Северо-Курильском городском округе введен режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса. Как сообщается на сайте муниципального образования, он действует с 17:00 понедельника.

Причиной стали два члена экипажа рыболовецкого судна РС "Добрино" - у них обнаржили COVID-19.

- Они изолированы в местной ЦРБ, - пояснил РИА Новости вице-мэр муниципалитета Александр Овсянников, добавив, что вскоре их санитарным рейсом доставят в специализированный госпиталь на Камчатку.

Режим ЧС введен, чтобы как можно скорее выявить круг контактных лиц.

На сегодня в Сахалинской области выявлено 132 случая коронавирусной инфекции, 58 человек выздоровели.